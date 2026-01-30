Detenidos cinco jóvenes por intentar secuestrar dos veces y machete en mano a un vecino de Torre Pacheco

La Guardia Civil ha desarrollado en Torre Pacheco la operación ‘Ramto’, "una investigación dirigida a esclarecer una agresión ocurrida a mediados de mes en el municipio pachequero, que ha culminado con la detención de cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de los delitos de tentativa de detención ilegal, lesiones y daños en la propiedad", indica el cuerpo en una nota.

La investigación se inició a mediados de mes, cuando la Guardia Civil tuvo noticia de una agresión, ocurrida en la vía pública de Torre Pacheco. La víctima, un joven vecino de la localidad, fue abordada a las puertas de su domicilio por un grupo de personas.

Con gran violencia lo arrastraron hasta una furgoneta, donde pretendían introducirlo a la fuerza. La intervención de familiares y vecinos evitó que se lo llevasen. Los asaltantes, además, empuñaban un machete de grandes dimensiones, detalla la Benemérita.

Horas más tarde, los mismos sujetos volvieron a abordar al joven cuando iba en compañía de un familiar. De nuevo, la ayuda de vecinos y familiares evitó que consumaran esta segunda intentona.

Fruto de estos dos violentos asaltos, varias personas resultaron heridas de distinta consideración: tanto la propia víctima, como las personas que habían participado en su auxilio.

Al día siguiente, de madrugada, el vehículo particular de un familiar del joven resultó con distintos daños materiales. La investigación desarrollada permitió relacionar a los sospechosos de la agresión con esta vandálica acción.

En menos de una semana, la Guardia Civil recabó indicios suficientes para identificar a los miembros del grupo: cinco jóvenes –uno de ellos menor de edad–, vecinos de Torre Pacheco.

Los investigadores relacionaron a tres de ellos con la participación en la agresión e intento de detención ilegal y, al resto, con su colaboración activa facilitando, por ejemplo, la furgoneta en la que pretendían llevárselo.

La operación ‘Ramto’ finalizó con su detención como presuntos autores de los delitos de tentativa de detención ilegal, lesiones y daños en la propiedad.

La Guardia Civil requisó un machete de grandes dimensiones, con una hoja de 46 centímetros, concreta el cuerpo.