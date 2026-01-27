Tiran al suelo y lesionan a una mujer para robarle el móvil en una terraza de Marqués de los Vélez en Murcia

Dos chicos de 18 y 21 años respectivamente han sido detenidos por, presuntamente, tirar al suelo y lesionar a una mujer para robarle el móvil en una terraza de Marqués de los Vélez en Murcia, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez y media de la noche, en la terraza de un local de hostelería ubicada en la citada avenida, donde se encontraba la víctima, con su móvil en la mano. En un momento dado, dos individuos a los que no conocía de nada se acercaron y, según relataría luego, le cogieron la mano para quitarle el teléfono, ella opuso resistencia y entonces la arrojaron al suelo, se llevaron el terminal y huyeron a la carrera. La víctima, gritando y con lesiones en la pierna, trató de ir tras ellos.

Cuatro hombres que se desplazaban en patinete y que pasaban por la zona presenciaron la escena y decidieron perseguir a los ladrones. Un testigo llamó al 092.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, que, a la altura de Juan de Borbón, localizaron al primer sospechoso, un chico que coincidía con la descripción aportada que, además, estaba siendo seguido por los cuatro testigos en patinete. Los municipales lo interceptaron y, aunque ofreció resistencia, lo arrestaron.

En el cacheo, el joven, que iba indocumentado, portaba un móvil cuya procedencia no pudo acreditar.

Al otro individuo lo interceptaron en La Flota. Otra unidad policial dio una batida por la zona, donde un ciudadano, al ver a los agentes, comentó que le había llamado la atención un sujeto que trataba de ocultarse entre unos coches. Los municipales lo descubrieron: se trataba de un joven que llevaba encima tres teléfonos, uno de los cuales era el de la chica asaltada en Marqués de los Vélez.

Los agentes procedieron al arresto de ambos chicos como presuntos autores de un robo con violencia. Los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría de Distrito del Carmen (la única que abre de noche) y puestos a disposición de la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir la investigación del caso.