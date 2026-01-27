Sale de la UCI el hombre apuñalado salvajemente en la estación de autobuses de Murcia

El hombre de nacionalidad noruega que fue apuñalado en el abdomen en la estación de autobuses de Murcia ha salido de Cuidados Intensivos, confirman fuentes sanitarias.

El afectado fue intervenido quirúrgicamente este lunes en el Morales Meseguer, hospital al que fue trasladado de urgencia en ambulancia desde la misma estación de San Andrés donde fue atacado. En aquel momento, el varón, de 37 años de edad, se encontraba malherido, había perdido mucha sangre y, según aportaron testigos, presentaba "cortes en la barriga" profundos, "con muy mala pinta".

Entonces, lo llevaron al hospital más cercano, el que se halla en el barrio de Vistalegre. En este centro fue donde este lunes lo operaron, tras lo cual pasó a la planta de Cirugía, destacan fuentes de Salud.

Buscan al segundo agresor

Mientras, la investigación policial está en marcha. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas, aunque fueron componentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) 3 de la Policía Nacional los que capturaron, momentos después del suceso, a un joven de 20 años por tentativa de homicidio. Aún buscan a otro, su compañero, dado que eran dos los sujetos, armados con machetes, que, según coinciden los testigos, acuchillaron a la víctima a fin de robarle.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una menos cuarto de la madrugada del domingo, después de que la víctima ganase un premio en las tragaperras de un salón de juegos ubicado en la estación de San Andrés. Cuando el hombre cogió el dinero y salió a la calle, los dos individuos (que se habrían percatado de que portaba una cantidad de dinero en metálico encima) le abordaron y atacaron a fin de robarle, con tanta violencia que llegaron a acuchillarle en el abdomen.

Otro herido por mediar

El episodio se saldó con otro herido, un hombre de 29 años que sufrió también cortes en un costado fue trasladado al Virgen de la Arrixaca. Se trataría de un testigo que intervino, con intención de ayudar, al ver lo que estaba pasando, y acabó apuñalado también.

Esta persona, tras pasar por el centro hospitalario de El Palmar para recibir atención médica, recibió el alta.