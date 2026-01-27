Gallos ensangrentados y mutilados en Caravaca de la Cruz: la Guardia Civil sospecha que su dueño los hacía combatir en peleas ilegales

Las peleas de gallos en la comunidad murciana están prohibidas y la Guardia Civil lleva a cabo habitualmente vigilancias especiales para detectar tentaderos ilegales en la Región de Murcia. Unos lugares clandestinos en los cuales hay quien llega a dejarse una verdadera fortuna apostando. Los que salen peor parados en estos asuntos son los animales.

Ahora, la Benemérita ha desarrollado en Caravaca de la Cruz la operación 'Spur', en la que se ha investigado (que no detenido) "a un vecino del municipio por la tenencia de gallos de pelea en mal estado y se le ha instruido diligencias como presunto autor de maltrato animal", indicó el cuerpo en una nota.

Las pesquisas comenzaron porque una patrulla vio en una finca gallos "ensangrentados y en malas condiciones". "Se trataba de unas instalaciones ganaderas en las que había varios gallos con abundante sangre en cabeza, en aparente mal estado y algunos de ellos con crestas y babillas mutiladas", detalló el Instituto Armado.

De las aves que había en el lugar, y que sobrevivieron, se hicieron cargo los veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Caravaca de la Cruz y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). En estas prácticas, los animales muchas veces quedan malheridos e incluso mueren por la gravedad de las lesiones que se producen en 'combate'.

"Se hallaron ocho gallos de raza combatiente español, de los que se suelen utilizar habitualmente en las ilícitas peleas de gallos, con heridas principalmente en la zona de la cabeza, con abundante sangre en esta y en las patas de los mismos", recalcó la Guardia Civil en su comunicado, donde añadió que "se hallaron otros dos gallos a los que se les había mutilado en su totalidad las crestas y las babillas".

"Esta práctica, conocida en inglés como dubbing, se realiza principalmente en gallos que participan en peleas, por razones funcionales dentro de la pelea y la preparación del ave, buscando evitar desventajas físicas durante el combate y para desangramientos, puntos de agarre y mejorar la visión de animal", concreta el cuerpo.

Además, "los guardias civiles pudieron verificar durante la exhaustiva inspección realizada, que los animales no habían recibido ninguna atención veterinaria, ni tan siquiera habían sido tratados por su propietario".

Penas de cárcel

El Código Penal contempla desde 2015 penas de prisión para los responsables de actividades ilegales de peleas de animales como canes y gallos.

La Benemérita en la Región recuerda que las peleas de gallos "se castigan con penas de prisión de tres a dieciocho meses y multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales".

Según los datos que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde más se celebran en España estas peleas es por la costa del Levante (Valencia, Castellón y Murcia a la cabeza) y en las Islas Baleares.