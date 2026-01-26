Detenida una mujer por reventar decenas de coches en El Palmar para llevarse las balizas v-16

Una mujer, cuya identidad y edad no han sido precisadas, ha sido detenida acusada de reventar decenas de coches aparcados en la calle en El Palmar, en Murcia, indican fuentes policiales, que añadieron que esta persona estaría robando en los vehículos para llevarse las balizas v-16.

Esta mujer fue arrestada por la Policía Local de Murcia en el barrio de Los Rosales, una de las zonas más deprimidas de la pedanía. Se la identificó y se comprobó que le constaba una orden de búsqueda, detención y personación por robo con fuerza.

Dado que este delito no tiene un elevado castigo en el Código Penal, lo que está ocurriendo es que este tipo de ladrones suelen quedar en libertad con cargos una vez son puestos a disposición judicial.

La Policía ha detectado en la Región un repunte de los robos en vehículos aparcados en busca de estos dispositivos para venderlos en el mercado negro. Algo que no es exclusivo de la Comunidad: en la vecina provincia de Alicante, las sustracciones de balizas se han disparado desde principios de año para venderlas a 5 y 10 euros.

"Es raro el día que no amanece un coche con los cristales rotos", aseguraron vecinos de El Palmar antes del arresto de la sospechosa, que aprovechaba calles poco transitadas para romper la luna de los vehículos y actuar.

La obligatoriedad de llevar en los coches una baliza de geolocalización para situaciones de emergencias está siendo aprovechada por los amigos de lo ajeno que desvalijan el interior de vehículos para asegurarse un pequeño botín. Aún no se ha cumplido medio mes de la vigencia de esta medida de Tráfico.

Problemas de adicciones

Fuentes policiales detallaron que es un cebo muy goloso para este tipo de delincuentes que no forman parte de bandas organizadas y que, en demasiadas ocasiones, son personas con problemas de adicciones que rompen ventanillas de vehículos para obtener cualquier objeto de valor con el que adquirir su dosis diaria de droga. Sería el caso de esta mujer detenida en Los Rosales: se trataría de una persona toxicómana.

Los cacos saben que ahora ya van a obtener sí o sí un pequeño beneficio, porque lo más lógico es que la gran mayoría de coches y furgonetas tengan ya en la guantera la baliza. Los ladrones de balizas las están vendiendo en el mercado negro por un precio de entre 5 y 10 euros y actualmente hay una demanda considerable de este producto porque aún no la tienen todos los conductores en sus vehículos.