El bombero de Murcia que intentó quemarse a lo bonzo delante de la Catedral recibirá ayuda en Psiquiatría

El bombero de Murcia que amenazó con quemarse a lo bonzo delante de la Catedral este lunes por la mañana fue llevado a un hospital para recibir por parte de profesionales de Psiquiatría, indicaron fuentes cercanas al caso. Por el momento, el Ayuntamiento lo ha apartado de sus funciones.

El hombre, de 57 años, había estado mucho tiempo de baja (más de un año), dado que sufría fuertes dolores de espalda que dificultaban su labor como profesional antiincendios. Este lunes, desesperado, se plantó junto al Moneo, momentos antes de las nueve de la mañana, y llegó a prender la mecha al grito de "estoy entre la espada y la pared".

Viandantes detuvieron su marcha ante lo llamativo de la escena: un hombre vestido de bombero, casco incluido, que llevaba un recipiente con algo que presumiblemente era gasolina, con lo que amenazaba con quemarse a sí mismo. Testigos afirmaron que el profesional antiincendios portaba un megáfono y también un hacha, herramienta habitual de su trabajo.

"¡No lo hagas!"

El hombre no amenazó a nadie, salvo a sí mismo. Algunos viandantes trataron de dialogar con él, para que no hiciese lo que estaba verbalizando que haría. Mientras, tras recibir el aviso, a Belluga se desplazaron agentes de la Policía Local.

Contó a sus colegas que estaba viendo qué posibilidades había de poder jubilarse ya, porque tenía muchos dolores

En un vídeo grabado por un testigo se aprecia cómo esta persona se rocía con una especie de líquido, cuando ya tiene delante a varios agentes de la Policía Local. "¡No lo hagas!", se escucha gritar. En un momento dado, surgen las llamas a sus pies.

"¡Mi espalda!"

El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras. Agentes de la Policía Local, que ya habían cogido los extintores, lograron apagar las llamas: cuando surgió la nube de polvo, lograron reducir al afectado, que quedó en el suelo. Fue ahí cuando le colocaron los grilletes, no para arrestarlo, sino a fin de evitar que siguiese lesionándose a sí mismo.

Al lugar se movilizaron también efectivos de la Policía Nacional, compañeros del bombero y una ambulancia con sanitarios, que fue trasladado en ambulancia al Morales Meseguer de Murcia. Serán los profesionales sanitarios los que se ocuparán de que reciba la ayuda, física y psicológica, que precisa.

Colegas del afectado apuntaron que se encontraba de 'reciclaje' profesional en el Parque del Infante y que les había comentado que estaba viendo qué posibilidades había de poder jubilarse ya, debido a los dolores que padecía.

Y es que el sufrimiento de la espalda no se le había pasado: los dolores, además, se le extendían por las extremidades inferiores, recalcó. Sin embargo, pese a todo ello, la Inspección Médica consideró que sí estaba para trabajar.

Cuando estaba en el suelo este lunes, delante del Moneo y rodeado de policías, el hombre chillaba: "¡Mi espalda, mi espalda!"