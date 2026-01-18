Sucesos
Fallece una menor por atragantamiento en Murcia
La niña presentaba un cuadro de asfixia y no podía respirar
Una niña de 9 años ha fallecido por atragantamiento en Valladolises, pedanía de Murcia.
Los servicios de emergencia han informado de la muerte de la menor que presentaba "un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar".
Según han comentado, los familiares iniciaron el traslado, por medios propios, al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, pero se vieron obligados a detener el vehículo al ver que la menor perdía el conocimiento.
Esto tuvo lugar en la autovía A30, cerca del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
Los agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 intentaron salvar a la chica con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El Centro de Coordinación y Emergencias 112 de la Región de Murcia indicó a través de sus canales oficiales que "a pesar de los esfuerzos realizados, la menor falleció en el lugar".
El 112 recibió la llamada a las ocho y cuarenta de la noche. En ella pedían auxilio alertando de la situación de extrema gravedad.
- De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
- El frío pone en alerta a casi toda la Región de Murcia este sábado
- No es Venecia ni el Caribe: descubre una ruta en Murcia sobre la que puedes caminar sobre el agua
- El 'apagón financiero' acaba con casi la mitad de los bancos de la Región en una década
- Defensa subasta dos locales en Cartagena
- El FC Cartagena vuelve a perder y sigue en caída
- Rubrican el acuerdo para subirle un 14% el sueldo a 30.000 transportistas murcianos
- Viajes al mismo precio en Murcia y pedanías con transbordo gratis a partir de primavera