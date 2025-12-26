Detienen a tres personas por cultivar cerca de 500 plantas de marihuana en Murcia

Los Agentes de la Policía Nacional afirman haber intervenido casi 500 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, más de 30 transformadores eléctricos con sus luminarias, nueve garrafas de productos fitosanitarios y numeroso aparataje propio de este tipo de plantaciones, "donde también contaban con los más modernos y sofisticados sistemas para enmascarar su actividad ilícita y evadir la acción policial".

Por la combinación de todos estos elementos, tres hombres han sido detenidos por las autoridades.

Les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, al considerarlos los responsables de la instalación y el mantenimiento de una plantación de marihuana situada en el interior de un domicilio del barrio murciano El Progreso.

La Policía Nacional informa a través de una nota de prensa que "Las habituales investigaciones para la localización de lugares donde se pudieran estar dedicando a plantaciones de marihuana, condujeron a los agentes hasta el inmueble, donde observaron indicios de la posible existencia de una plantación de marihuana en su interior".

Además, explican que en la vivienda los cortes de suministro de la red eléctrica eran constantes y que el riesgo de incendio era permanente debido a los enganches de electricidad realizados de manera ilegal.

Subrayan que la plantación se encontraba en un habitáculo que había sido modificado con una estructura de pladur para albergar dicha plantación con el objetivo de disimular los olores a marihuana y "dificultar la labor de la investigación policial".

Uno de los puntos claves para detectar la ilegalidad, de acuerdo a la información de las autoridades, es que el domicilio creaba una considerable alarma debido al "trasiego de personas relacionadas con la misma" y a "una importante sensación de inseguridad por los continuos problemas de ruidos, insalubridad y olores que generaba".

Los sujetos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, según la Policía Nacional.