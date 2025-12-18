Detenido un preso que estafó 30.000 euros a la madre de otro interno

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, ha desarrollado una investigación para esclarecer una supuesta estafa, de la que fue víctima la madre de un preso, que ha culminado con la detención de otro interno como presunto autor de delito de estafa.

La investigación se inició cuando una vecina de Calasparra denunció ante la Guardia Civil estar siendo víctima de una estafa. La víctima refirió que había pagado un total de 30.000 euros a una persona, interna en un centro penitenciario de Murcia, que le había prometido realizar una serie de gestiones para adelantar la salida de su hijo, recluso en la misma prisión.

La Guardia Civil, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, llevó a cabo una serie de indagaciones que permitieron la identificación del sospechoso.

Las pesquisas practicadas resultaron positivas al averiguar que se trataba de un interno que había contactado con la víctima cuando esta acudía a prisión a visitar a su hijo. Al parecer, después de ganarse su confianza, se ofreció a ayudarla alegando que conocía la forma en que se podían solicitar ciertos beneficios que facilitarían facilitar la pronta salida de su hijo de prisión.

En varios pagos, la mujer fue entregando a su estafador el dinero que este le pedía hasta alcanzar la cifra de 30.000 euros, sin embargo, los supuestos trámites o ventajas para aligerar la salida de su hijo nunca se materializaron.

La investigación ha finalizado con la detención de un hombre como presunto autor de delito de estafa.