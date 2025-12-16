La víctima mortal de San Pedro no llevaba documentación que pudiese identificarla

No portaba documentación. La Guardia Civil sigue tratando de esclarecer qué pasó este pasado fin de semana en el municipio de San Pedro del Pinatar, concretamente en la zona entre Villananitos y Los Cuarteros -cercana a Lo Pagán-, donde de madrugada aparecía muerto y en plena calle un hombre de mediana edad con signos de violencia y mucha sangre a la altura de la cintura, a consecuencia de una puñalada en la zona abdominal causada por un arma blanca.

La víctima, de mediana edad, era encontrada tirada en la calle Berlín sin vida: no llevaba ningún documento que facilitase la labor de los agentes para conocer su nombre o su edad. La Policía Judicial de la Guardia Civil continuaba este lunes tratando de identificar a la víctima y de investigar los hechos para tratar de dar con el responsable o los responsables del ataque que desembocó en un nuevo crimen en la Región de Murcia.

Las cámaras de seguridad presentes en esta parte del casco urbano, que ya están en posesión de los investigadores de la Benemérita, deben ser determinantes para tratar de averiguar qué ocurrió en la noche del sábado al domingo en este punto.

Vecinos de la zona aseguran que la noche "fue especialmente ruidosa" y que "había varios gritos de hombres"

Fuentes policiales apuntaron que se trató de una noche caracterizada por los "numerosos avisos de peleas" que se dieron. Vecinos de las inmediaciones donde apareció el cuerpo lamentaron a través de redes sociales que esa noche "fue especialmente ruidosa" y que "había varios gritos de hombres".

La Guardia Civil sospecha que la muerte del varón no fue un crimen premeditado y que se produjo en el marco de una riña callejera. La investigación está abierta y se espera poder identificar, localizar y detener en breve a los responsables.

"Un caso totalmente aislado"

El concejal de Policía en el Ayuntamiento pinatarense, Pedro Vivancos, señaló a esta Redacción que este fatal desenlace es un hecho que no tiene nada que ver con las fiestas o a la zona de bares, pubs y discotecas cercanas a la zona de La Curva de Lo Pagán durante esa tarde-noche: "Se trata de un caso totalmente aislado, no hay ninguna trazabilidad que indique que esto sea algo continuo todos los fines de semana".

El aviso a la Policía Local entró cerca de las seis de la mañana en la calle Narváez, "que está a aproximadamente un kilómetro y medio de distancia de la zona de la Curva", defendió. Desde el lugar del aviso hasta la calle Berlín, donde apareció finalmente el cuerpo, apenas hay unos metros de distancia. Además, en esta zona "no hay ningún establecimiento hotelero, ni bares de copas, ni nada parecido".

"Los servicios mínimos estaban más que garantizados", subraya el concejal de Policía

El edil de Policía defendió que para los eventos programados durante la tarde-noche del sábado "había tres patrullas de agentes, mientras que el servicio mínimo nocturno en la localidad es de dos patrullas, por lo que había una más de lo habitual".

"Los servicios mínimos estaban más que garantizados y había efectivos suficientes", recalcó el concejal.

Con este suceso se elevan a 22 las personas asesinadas en la Región de Murcia en lo que va de 2025, un año de récord en lo que a la crónica negra se refiere, ya que el Balance de Criminalidad de Interior contabiliza más homicidios que nunca en la última década en la Comunidad.