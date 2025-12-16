Encuentran sin vida el cuerpo de un vecino de Mazarrón en la Rambla de las Moreras

Un vecino de Mazarrón al que se le perdió la pista este lunes por la tarde cuando salió con su bicicleta fue encontrado sin vida este martes por la mañana. Agentes de la Guardia Civil hallaban el cuerpo de Francisco García, un sexagenario y vecino de la localidad, en el cauce de la Rambla de las Moreras del municipio mazarronero, según confirman fuentes de la Benemérita.

Fueron sus propios familiares los que dieron la voz de alarma cuando la tarde cayó y vieron que el hombre no regresaba a casa, por lo que denunciaron su desaparición ante la Guardia Civil.

Tras la búsqueda en las últimas horas del día, este martes sobre las diez de la mañana los agentes del Instituto Armado confirmaban los peores presagios posibles.

Sus familiares dieron la voz de alarma: no había regresado tras caer la tarde

Investigan la hipótesis de que el hombre intentase cruzar la rambla al ser conocedor de la zona, pero la fuerte lluvia que cayó por la tarde en el municipio pudo provocar que perdiese el control, cayese de su bicicleta y fuese arrastrado por la corriente, ya que el cuerpo habría sido encontrado a una distancia considerable de donde estaba la bici.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico afirmaban que bajaba mucha agua como consecuencia de las lluvias caídas tanto este lunes como el martes por la mañana.

La autopsia, crucial

Tampoco se descarta la posibilidad de que el hombre sufriese alguna indisposición o síncope que provocase su fallecimiento y que, posteriormente, el agua hiciese que el cuerpo flotase hasta el cauce de la rambla.

Algunos testigos que lo vieron este lunes por la tarde paseando con su bicicleta afirmaron que lo vieron por última vez a la altura del paseo de Bolnuevo.

Desde el Ayuntamiento de Mazarrón confirman que la investigación por parte de la Guardia Civil está abierta y será la autopsia que se realice en el Instituto de Medicina Legal la que esclarezca las causas concretas del deceso que ha conmocionado al pueblo mazarronero.