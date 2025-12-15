El asesino confeso de Maravillas dice que está arrepentido por el crimen de El Palmar

El acusado confeso del asesinato e intento de robo a Maravillas, una mujer de 63 años, en su vivienda de la pedanía murciana de El Palmar en septiembre de 2023 mostró este lunes su arrepentimiento al hacer uso de su derecho a la última palabra en la quinta sesión del juicio que se desarrolla ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Murcia.

Por su parte, Alejandro (hijo de la víctima), al que se acusa solo por el intento de robo y que siempre ha declarado su inocencia, tuvo frases de recuerdo y cariño hacia su madre tras señalar que este domingo le llevó flores a su tumba por el que habría sido su cumpleaños y que siempre la quiso y la querrá.

Esta nueva sesión de la vista oral daba comienzo este lunes con el informe de la fiscal del caso, que en la anterior jornada rebajó su solicitud inicial de condena de 28 años de cárcel a 21 para el principal acusado, Bryan Luis .R., al aplicarle la atenuante de confesión de los hechos, al tiempo que mantenía los tres interesados para el hijo, A.S.

Señaló la fiscal que no existían pruebas de la participación de este último en el asesinato, pero sí en el robo intentado, que habría sido planificado por ambos.

La Fiscalía sostiene que el hijo de la víctima sí que planificó el intento de robo

Explicó que las relaciones madre-hijo no eran tan idílicas como se ha intentado dar a entender por la defensa, ya que de algunos mensajes cruzados entre ellos se deduce que el segundo estaba cansado del control que ejercía sobre el mismo, hasta el punto de decirle en algunos de ellos que era una "pesada".

Y añadió que cuando llegó a las inmediaciones de su vivienda y vio a Bryan Luis, que estaba retenido por los vecinos como sospechoso del robo, solo dijo que lo dejaran, que era su amigo, sin que se interesara por su madre.

No necesitaba el dinero

Además, indicó que el autor confeso no tenía necesidades económicas y que, de hecho, el día del crimen la Policía le intervino los 300 euros que le reclamaba su hermana por una deuda, que pensaba devolverle.

Por su parte el letrado defensor de Alejandro, Evaristo Llanos, reiteró su inocencia al señalar que no existe prueba ni indicio alguno de que se confabulara con el otro acusado para robar a la madre.

Añadió que las declaraciones de los coimputados hay que acogerlas con cautela, ya que las manifestaciones de Bryan Luis culpándose del asesinato e involucrando en el robo al hijo le ha servido para que la fiscal rebaje siete años de cárcel su solicitud inicial de pena.

Llanos recalcó que la existencia de la herencia de la madre no está probada, como tampoco que tuviera algún seguro de vida o de hogar y que el dinero que había en la casa era del hijo, por lo que sería absurdo que este se robara a sí mismo.

Y añadió que puestos a admitir el plan del robo, se podía haber ideado para el momento en que la mujer no estuviera en casa, evitándose así toda complicación posible. Tras esta sesión de la vista oral el magistrado presidente entregará en las próximas horas a los jurados el veredicto sobre el que deberán pronunciarse.