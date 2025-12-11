Detienen a cinco individuos e incautan más de 150 gramos de droga en Murcia

Cinco personas han sido detenidas por cometer un delito de tráfico de drogas. Los sujetos han sido considerados responsables de poseer un activo punto de venta de drogas en el barrio del Infante Juan Manuel. Según ha informado la policía nacional a través de una nota de prensa, el sitio funcionaba durante las 24 horas del día.

Los supuestos responsables de la venta de estupefacientes "tomaban fuertes medidas de seguridad". Contaban con un sistema de vigilancia a través de cámaras de seguridad y contaban con un grupo de personas exclusivamente dedicadas a vigilar la actividad captada por las cámaras.

Además, indican, tenían instalada una cámara oculta en el rellano del edificio para controlar e identificar a quienes accedían para comprar este tipo de sustancias.

En el interior del inmueble fueron incautados 152 gramos de droga -28 de cocaína, 100 de hachís y 24 de marihuana-, tres balanzas de precisión, una libreta con anotaciones de contabilidad relacionadas con la venta de droga, alrededor de 17.000 euros y dos coches.

La policía nacional ha explicado que la detención se produjo gracias a las quejas de los vecinos por la constante entrada y salida de clientes que tenían. Los detenidos, entre los que se encontraban 4 hombres y una mujer, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia para la adopción de medidas cautelares que se consideren oportunas.