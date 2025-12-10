Sucesos
Detienen en Los Alcázares a un hombre por explotar laboralmente a personas en situación irregular
Los empleados eran sometidos a largas jornadas de trabajo sin contrato y por un salario de diez euros al día
Esta mañana ha sido detenido un hombre como presunto autor de los delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal, al ser considerado el responsable de explotar laboralmente a ciudadanos en un taller clandestino de reparación de vehículos.
Según ha informado la Policía Nacional a través de nota de prensa, estos trabajadores estarían siendo sometidos a condiciones laborales abusivas y restrictivas de derechos teniendo que desempeñar largas jornadas laborales sin alta en la seguridad social y sin contrato de trabajo por un salario de unos diez euros al día, sin descansos o vacaciones reglamentarias y sancionados económicamente en caso de enfermedad.
Señalan, además, que el trabajo que realizaban sobre los vehículos en reparación, directamente sobre el suelo de tierra, sin ningún tipo de higiene ni acceso a agua corriente para poder lavarse y sin las debidas medidas de protección laboral. Informan que los empleados tenían que costear de su bolsillo el material de trabajo
Una investigación iniciada por los agentes de la Policía contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en la Región de Murcia, les condujo hasta el taller de reparación de automóviles situado en un cortijo en ruinas en el término municipal de Los Alcázares.
Los agentes de la Policía Nacional realizaron una inspección en el taller clandestino junto con personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia e identificaron a tres víctimas.
