Detenido por cometer tres robos con fuerza en una urbanización de Molina de Segura

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de tres robos con fuerza cometidos durante el pasado mes de noviembre en diferentes domicilios situados en una urbanización de Molina de Segura, donde habría sustraído numerosos efectos y joyas por valor de más de 30.000 euros, y que habían generado una notable preocupación entre los residentes de la zona.

El investigado ya había cometido otros dos robos con fuerza en viviendas de la misma urbanización. Esto llevó a los agentes de la Policía Nacional a establecer sendos dispositivos policiales de vigilancia y localización en los municipios Molina de Segura y Murcia.

Los investigadores tuvieron conocimiento que el autor de los robos podría estar intentando vender las joyas sustraídas en diferentes establecimientos de compra-venta de oro de la ciudad de Murcia. Su objetivo era obtener un elevado precio por las joyas mejor valoradas, entre las que se encontraba un diamante.

La investigación desarrollada desde la Comisaría de Molina de Segura se inició de inmediato al tener conocimiento de la denuncia del primer robo. Según indicaron fuentes de la Policía Nacional en una nota de prensa, los agentes realizaron un profundo análisis de los hechos y del 'modus operandi' utilizado por el autor, que junto con el resto de indagaciones, gestiones policiales y visionado de cámaras de videovigilancia, permitieron su identificación.

El presunto autor fue detenido por los agentes que le imputaron tres delitos de robo con fuerza en vivienda cometidos en la mencionada ya mencionada urbanización. El sujeto ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Molina de Segura y se ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.

La actuación de la Policía Nacional se enmarca dentro del Plan Preventivo de Seguridad diseñado para evitar la comisión de hechos delictivos, aumentar la presencia policial en las zonas más sensibles y sensación de seguridad entre la ciudadanía.