Juicio por el crimen de El Palmar: la exnovia del acusado revela que el hijo quería la herencia de su padre

La exnovia de Bryan Luis R. P., el acusado de asesinar a Maravillas (la mujer de 63 años que murió asfixiada en El Palmar con una bolsa de basura después de ser golpeada en la cabeza y sufrir dos cortes en el cuello), asegura que el hijo de la víctima le confesó que su madre no le daba la herencia que había recibido del padre, motivo por el que se planeó el robo que tuvo como desenlace el fatal crimen en septiembre de 2023.

La sexagenaria encontró la muerte en su casa a manos, presuntamente, de Bryan Luis R. P., el antiguo jefe de su hijo, un individuo que fue trasladado desde la cárcel en la que se encuentra, en régimen de prisión provisional, para sentarse el pasado viernes en el banquillo durante la primera sesión del juicio que celebra en la Audiencia Provincial de Murcia y con jurado popular.

La Fiscalía pide para él 28 años de cárcel. El encausado admitió, en la primera sesión de la vista, ser el autor del crimen. E implicó al hijo de la víctima, Alejandro S. M., al asegurar: "Me dijo que íbamos a medias". También reconoció que juntos pactaron culpar "a los moros" del robo y que no tenían idea de matar a nadie.

El testimonio ofrecido este martes por la expareja de Bryan Luis añadió que ante ese comentario que le hizo le contestó que consideraba correcta la actitud de su madre si esta pensaba que malgastaba el dinero en fiestas.

En otro momento del interrogatorio, manifestó que la relación de su expareja con Alejandro era muy buena, tanto como amigos como compañeros de trabajo, mientras que la existente entre madre e hijo, según le había referido aquel, era mala debido a que esta consideraba que gastaba mucho dinero en fiestas.

En esta nueva sesión intervino igualmente como testigo la hermana del acusado, quien apuntó que conoció al hijo de la víctima a través de Bryan Luis y que nunca le habló nadie de que malgastara el dinero. También declaró que este último tampoco le dijo que su madre guardara dinero en casa y que se lo negara a él.

Bryan Luis R. P., en el banquillo en la primera sesión del juicio por el crimen de El Palmar. / Juan Carlos Caval

Más familiares, este jueves

Un matrimonio vecino de la mujer asesinada coincidió en señalar que el día del crimen, al llegar Alejandro al lugar de los hechos y ver que varios vecinos tenían retenido al otro acusado como presunto autor de lo que consideraban había sido un robo, les dijo que lo dejaran, que era su amigo.

La vista oral continuará este jueves con la declaración de varios testigos que son familiares de la mujer asesinada y tías suyas.

Durante el interrogatorio en la primera sesión del juicio, Bryan Luis manifestó que unos meses antes del crimen el hijo de la fallecida le habló en varias ocasiones de la posibilidad de entrar en el domicilio que compartía con ella para sustraer el dinero que guardaba y que procedía de una herencia.

Aunque en las primeras ocasiones le contestó que no quería saber nada del asunto, al final aceptó su sugerencia y cubierto con una braga y unas gafas y provisto de un revólver de aire comprimido se acercó a la vivienda y tras serle abierta la puerta por Maravillas, la víctima, le exigió la entrega del dinero.

Y añadió que al verse descubierto por ella, que lo reconoció por la voz, se puso muy nervioso, sin que supiera lo que pasó después, aunque se enteró más tarde, a lo largo del proceso, que la apuñaló y la asfixió colocándole una bolsa de basura en la cabeza tras hacerle unos cortes en el cuello.

Por su parte, Alejandro -hijo de la víctima y segundo acusado-, negó esas acusaciones y recalcó que nunca le indujo a cometer el robo, ya que económicamente no lo necesitaba y tenía ahorros suficientes para vivir y comprarse algún capricho.La fiscal del caso solicita para el hijo de la víctima, como supuesto cooperador necesario en el segundo delito, tres años.