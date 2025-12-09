Sucesos
Un hombre resulta herido al volcar su camión en Fuente Álamo
El individuo ha sido rescatado por los servicios de emergencia y trasladado al hospital
EP
El conductor de un camión ha tenido que ser rescatado por los bomberos, atendido por sanitarios y trasladado al hospital tras volcar el vehículo que conducía cuando circulaba por una carretera que va a una cantera desde la pedanía de El Escobar, en el término municipal de Fuente Álamo de Murcia, según han informado fuentes del 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada sobre las 7:20 horas avisando de que un camión de gran tonelaje había volcado y que su conductor estaba herido y atrapado en la cabina.
Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).
Tras ser excarcelado por los bomberos, el conductor accidentado, un hombre de 62 años, ha sido atendido por los sanitarios del 061 y trasladado en ambulancia al hospital Santa Lucía de Cartagena con lesiones pendientes de valoración.
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- En directo: FC Cartagena-Real Murcia, el gran derbi regional
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- El Real Murcia se sube a la chepa del FC Cartagena en el derbi
- Fuertes medidas de seguridad antes del derbi FC Cartagena-Real Murcia
- Piden la exención del IVA a quien facture menos de 85.000 euros
- FC Cartagena y Real Murcia reviven el derbi con las espadas en alto
- 28 tesoros en peligro: el inventario rojo del patrimonio cartagenero