La autopsia confirma que los dos amigos asesinados en Mazarrón fueron apaleados y apuñalados

Los dos amigos asesinados en Mazarrón fueron apuñalados y salvajemente apaleados. Los cuerpos de las dos víctimas, José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32, presentaban politraumatismos graves en varias partes, cortes y diversas heridas causadas por arma blanca.

Así lo confirma la autopsia realizada por las forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Región: las dos víctimas, de origen ecuatoriano y que fueron halladas enterradas en el interior de una vivienda el pasado mes de agosto, murieron de forma violenta, según consta en el informe al que ha tenido acceso esta Redacción.

A ambos se les perdió la pista en el mes de abril: compartían casa (en la urbanización mazarronera de Camposol) y trabajo en la Región, mientras tenían a sus familias en su Ecuador natal. Se esfumaron el mismo día, después del trabajo. A finales del pasado mes de agosto, la Guardia Civil inspeccionó un domicilio en la citada urbanización en busca de indicios que pudiesen ayudar a esclarecer el caso y localizar a ambos amigos; finalmente, lograron dar con los dos cuerpos enterrados.

Por este doble crimen fueron detenidos y enviados a prisión provisional dos hombres: Carlos Andrés y Bayron Alexis. La jueza tiene claro que los dos sujetos, excompañeros de piso y amigos, que ya están en prisión provisional por los asesinatos, mataron a cuchilladas a las dos víctimas y ocultaron sus restos en una casa okupa "posiblemente junto con, al menos, otra persona más".

La jueza sigue apuntando hacia la implicación de una tercera persona en el doble crimen

Carlos Andrés, que fue enviado a prisión horas después de que él mismo llevase a los agentes de la Guardia Civil hasta el lugar donde se escondían los cuerpos, dijo en el juzgado que Bayron mató a los dos ecuatorianos con un machete, el cual se llevó a su casa de Totana: "Me amenazó con una pistola en la cabeza para que bajara al sótano, echase los cuerpos sin vida de los dos ecuatorianos en el agujero y les echara el hormigón", llegó a confesar.

La coartada desmontada por la novia

En el caso de Bayron Alexis, segundo hombre implicado presuntamente en los hechos, fue enviado a prisión en noviembre: su propia novia desmontó su coartada, ya que él había alegado que estaba con ella el día de abril que desaparecieron los amigos ecuatorianos, pero la mujer aseguró que se hallaba entonces en otro municipio.

"Les propinaron golpes con un arma blanca hasta acabar con la vida de los mismos y, posteriormente, ocultaron sus cuerpos en el sótano de la vivienda (al que se accedía por medio de una oquedad situada en una de las habitaciones de la vivienda y que estaba tapada con baldosas) bajo una capa de hormigón", detalla el auto, que apunta que Bayron llegó a pernoctar "en la habitación en la que se encontraba la oquedad que daba acceso al sótano donde se encontraron los restos humanos".

Según la testifical de Carlos Andrés, los dos ecuatorianos que acabaron muertos y sepultados en la vivienda eran amigos de Bayron y trabajaban juntos. También explicó que el citado Bayron tenía, junto con más personas, un "negocio de cocaína" y que, como él tenía "un escondite" en su domicilio, acordaron darle 3.000 euros a cambio de que les permitiese esconder en el mismo la droga que "iba a venir en un barco", se leía en el atestado.