Accidente
Herida una mujer tras la colisión entre un coche y una moto en Murcia
La accidentada ha sido trasladada al hospital Reina Sofía
Una mujer ha resultado herida este martes después de que una motocicleta y un turismo chocaran en el barrio Infante Juan Manuel de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación y Emergencias 112 Región de Murcia.
De acuerdo con la misma fuente, el accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 14.15 horas en la rotonda ubicada junto a la tienda de Mediamark de Ronda Sur. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una Unidad Móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias y varias unidades de la Policía Nacional y Policía Local.
Tras la atención de la accidentada por parte de los sanitarios, la cual presentaba varias contusiones en la rodilla, la mujer fue trasladada hasta el hospital Reina Sofía.
