Sucesos

Dos heridos en una colisión entre un patinete y una moto en el centro de Murcia

El siniestro se produjo en el paseo Teniente Flomesta y ambos implicados fueron trasladados a centros hospitalarios

Personal de Emergencias atiende a los heridos

Personal de Emergencias atiende a los heridos / L.O.

J.V.G.

Una colisión entre un patinete eléctrico y una motocicleta ha dejado dos personas heridas leves este viernes por la tarde en el paseo Teniente Flomesta, en pleno centro de Murcia.

El accidente se produjo sobre las 19:30 horas frente a la delegación del Gobierno, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, cuyos sanitarios atendieron a los implicados en el siniestro.

Tras una primera valoración, ambos heridos, cuyas edades no han transcendido, fueron trasladados a los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía.

La Policía Local de Murcia se hizo cargo de regular el tráfico en la zona, que provocó retenciones puntuales durante varios minutos.

