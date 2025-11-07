Sucesos
Dos heridos en una colisión entre un patinete y una moto en el centro de Murcia
El siniestro se produjo en el paseo Teniente Flomesta y ambos implicados fueron trasladados a centros hospitalarios
J.V.G.
Una colisión entre un patinete eléctrico y una motocicleta ha dejado dos personas heridas leves este viernes por la tarde en el paseo Teniente Flomesta, en pleno centro de Murcia.
El accidente se produjo sobre las 19:30 horas frente a la delegación del Gobierno, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, cuyos sanitarios atendieron a los implicados en el siniestro.
Tras una primera valoración, ambos heridos, cuyas edades no han transcendido, fueron trasladados a los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía.
La Policía Local de Murcia se hizo cargo de regular el tráfico en la zona, que provocó retenciones puntuales durante varios minutos.
