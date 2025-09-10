Detenido un hombre por timar y amenazar a empresarios en Murcia y otras provincias

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que habría estafado a más de una docena de empresarios, al exigirles el pago por un trabajo de mantenimiento industrial que no hacía, con amenazas incluidas. Los afectados se reparten entre las provincias de Murcia, Tarragona y Valencia, así como en el extranjero, aunque fue la denuncia de un empresario murciano la que originó la investigación.

Un empresario de la ciudad de Murcia denunció una estafa, con amenazas y extorsiones incluidas. Al parecer, un hombre le contactó haciéndose pasar por un comercial especializado en el tratamiento de cuchillas empleadas en maquinaria industrial.

El investigado le ofreció una prueba gratuita para afilar y reparar los elementos de corte en máquinas industriales, pero cuando le devolvió las cuchillas, supuestamente tratadas, la víctima se dio cuenta de que el tratamiento consistía simplemente en una capa de aceite.

Aun así, le exigían el pago de una elevada cantidad de dinero con amenazas de mandarle a sus familiares e incluso usar la violencia. El empresario, tras numerosas llamadas amenazantes y visitas por parte del detenido, terminó por realizar el pago.

La investigación permitió conocer que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil habían recibido denuncias por hechos similares, y se localizó a más de una decena de empresarios que habían realizado transferencias al investigado por valor de más de 10.000 euros.

Tras meses de investigación y pesquisas policiales, los agentes detuvieron al hombre en un domicilio de Tarragona, aunque se desplazaba por todo el territorio nacional. El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.