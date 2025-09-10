Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia

Los hechos han tenido lugar frente al concesionario de Mercedes-Benz de la carretera de Alicante

Agente de la Policía Local

Agente de la Policía Local / Creavisual

J.V.G. / Agencias

La Policía Local de Murcia ha detenido a un conductor tras atropellar mortalmente este miércoles a una mujer cuando caminaba junto a su perro por la carretera de Alicante en Murcia. El atropello ha tenido lugar frente al concesionario de Mercedes-Benz de la referida vía.

El arrestado ha dado positivo en las pruebas de alcohol y ha sido trasladado a la Comisaría de La Alberca

Los hechos han ocurrido minutos antes de las tres de la tarde. Tras el atropello de la mujer, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibía numerosas llamadas informando sobre este mortal accidente. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Murcia y sanitarios del 061, los cuales, cuando llegaron, no pudieron hacer nada pora salvar la vida de la mujer, comprobando su defunción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents