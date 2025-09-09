Detenido un hombre por pinchar 47 neumáticos de 22 vehículos en Murcia

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre por la comisión de un delito de daños tras ocasionar desperfectos en 22 vehículos estacionados en la vía pública donde habría pinchado 47 neumáticos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 30 al 31 de agosto en una calle ubicada en el barrio murciano de San Antón donde el detenido utilizó un objeto punzante para pinchar 47 neumáticos pertenecientes a 22 vehículos.

La investigación se inició por parte de los agentes de la Policía Nacional a raíz de las denuncias presentadas de los afectados para el esclarecimiento de los hechos y localizar al responsable.

De manera voluntaria el presunto autor acudió a dependencias policiales de la Comisaria Distrito del Carmen en Murcia a la mañana siguiente quien manifestó a los agentes ser el responsable de los hechos procediendo a su detención por un delito de daños.

Tras realizar las numerosas inspecciones técnico policiales a los vehículos afectados y gestiones practicadas por los agentes de la Policía Nacional para la localización de los afectados, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.