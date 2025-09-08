Pillado tras conducir borracho dos kilómetros en sentido contrario en la A-7

Un hombre de 51 años condujo borracho durante dos kilómetros en sentido contrario en la autovía A-7, a su paso por el término municipal de Totana.

La Guardia Civil de la Región de Murcia interceptó al conductor al que se le atribuye la presunta autoría de delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Lorca, que prestaba servicio en un vehículo oficial camuflado, vio a un coche que circulaba en sentido contrario y los agentes activaron el ‘Protocolo de Regulación ante la Circulación de Vehículos en Sentido Contrario en Vías Desdobladas’.

Los guardias civiles optaron por adelantar su marcha, estacionar el coche oficial en un lugar seguro y cruzar a pie la mediana para advertir a los conductores que circulaban correctamente de que un vehículo se aproximaba en sentido contrario. Con esta actuación también se consiguió dar el alto al infractor.

Se trata de un hombre de 51 años, vecino de Lorca y de nacionalidad boliviana, que presentaba "evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas", explica el Cuerpo en un comunicado, por lo que fue informado de la obligación legal de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas.

El conductor, pese a ser advertido de que esta negativa constituía un delito, se negó, por lo que resultó investigado como presunto autor de los delitos de conducción temeraria y por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

En los cerca de dos kilómetros que duró su conducción hasta que fue interceptado por la Guardia Civil se recibieron cerca de 20 llamadas de usuarios de la vía que alertaban de esta incidencia.