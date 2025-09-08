Sucesos
Un obrero cae desde 5 metros de altura en el barrio de Santa Eulalia de Murcia
El hombre ha sido estabilizado y trasladado al hospital Reina Sofía de Murcia con heridas graves
Un hombre ha ingresado con heridas graves en el hospital Reina Sofía de Murcia tras caer desde un andamio al suelo, a una altura de unos cuatro o cinco metros, mientras trabajaba en una obra en el barrio de Santa Eulalia de Murcia este lunes al mediodía.
Los llamantes que alertaron al 112 señalaron que había el accidente había ocurrido en la calle Isabel la Católica, que el accidentado había caído desde unos 4-5 metros de altura y que precisaba asistencia sanitaria.
Al lugar acudió una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, quienes solicitaron la asistencia de bomberos para evacuar al herido.
Tras ser rescatado, el hombre, de unos 50 años de edad, fue estabilizado y trasladado al hospital Reina Sofía de Murcia con heridas graves.
Además, el incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
