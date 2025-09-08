Sucesos
Desmantelado un 'local' de consumo y venta de droga en El Palmar
Al día siguiente de registrar el inmueble y detener a dos personas, los mismos agentes encontaron a otras ocho personas consumiendo drogas en el lugar y detuvieron a otro de los responsables
Tres personas han sido detenidas como presuntos responsables de un local ubicado en la pedanía murciana de El Palmar que se empleaba para vender y consumir sustancias estupefacientes.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a los tres sospechosos por la comisión de un delito contra la salud pública, pues, mientras se encontraban realizando labores de prevención, observaron como a través de la ventana de un local se podría estar produciendo la venta de sustancias estupefacientes.
Al comprobar este extremo, los agentes intervinieron a dos personas varias papelinas de cocaína, base de cocaína y heroína.
Como el local contaba con medidas de seguridad, como una puerta acorazada y cámaras de video vigilancia en el exterior, los agentes destinados en Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica y Guías Caninos procedieron a registrar el inmueble,
Durante el registro, se intervinieron diversas cantidades de heroína, cocaína en base y cocaína, en dosis preparadas para su distribución y casi 1.200 euros, por lo que procedieron a la detención de las dos personas que regentaban el local, además de localizar a varias personas en el interior que se encontraban consumiendo estas sustancias.
Al día siguiente, los mismos agentes comprobaron que en el punto de venta y consumo de droga desmantelado el día anterior habían restituido la puerta de acceso y, en el interior, se encontraban ocho personas consumiendo distintas sustancias estupefacientes, de los que además uno de ellos fue detenido por tener una reclamación judicial en vigor.
Tras registrar el local de nuevo, volvieron a intervenir más cocaína, cocaína en base, heroína y otros 1.800 euros en efectivo, además de proceder a la detención de la persona que esta vez se encontraba a cargo del lugar. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia.
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía
- Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora
- La Fuensanta lucirá un manto renovado de seda azul y plata en la Romería
- Así hemos vivido la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz