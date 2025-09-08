Desmantelado un 'local' de consumo y venta de droga en El Palmar

Tres personas han sido detenidas como presuntos responsables de un local ubicado en la pedanía murciana de El Palmar que se empleaba para vender y consumir sustancias estupefacientes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los tres sospechosos por la comisión de un delito contra la salud pública, pues, mientras se encontraban realizando labores de prevención, observaron como a través de la ventana de un local se podría estar produciendo la venta de sustancias estupefacientes.

Al comprobar este extremo, los agentes intervinieron a dos personas varias papelinas de cocaína, base de cocaína y heroína.

Como el local contaba con medidas de seguridad, como una puerta acorazada y cámaras de video vigilancia en el exterior, los agentes destinados en Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica y Guías Caninos procedieron a registrar el inmueble,

Durante el registro, se intervinieron diversas cantidades de heroína, cocaína en base y cocaína, en dosis preparadas para su distribución y casi 1.200 euros, por lo que procedieron a la detención de las dos personas que regentaban el local, además de localizar a varias personas en el interior que se encontraban consumiendo estas sustancias.

Al día siguiente, los mismos agentes comprobaron que en el punto de venta y consumo de droga desmantelado el día anterior habían restituido la puerta de acceso y, en el interior, se encontraban ocho personas consumiendo distintas sustancias estupefacientes, de los que además uno de ellos fue detenido por tener una reclamación judicial en vigor.

Tras registrar el local de nuevo, volvieron a intervenir más cocaína, cocaína en base, heroína y otros 1.800 euros en efectivo, además de proceder a la detención de la persona que esta vez se encontraba a cargo del lugar. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia.