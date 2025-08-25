Sorprendidos mientras intentaban robar en una vivienda en Murcia

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres tras sorprenderlos en el interior de una vivienda en Murcia a la que accedieron tras forzar el vallado y una ventana, según informaron fuentes del Cuerpo en comunicado.

A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con fuerza en domicilio.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto, sobre las 6.00 horas, cuando unidades de Seguridad Ciudadana que realizaban labores de prevención en la ciudad sorprendieron a dos varones forzando la ventana de un domicilio.

Los agentes consiguieron detener a los individuos tras localizarlos en la segunda planta del inmueble. En la mochila que portaban había una radio de vehículo, utensilios de cocina y una llave de tubo en forma de 'L' con la que habrían forzado tanto el vallado exterior de acceso como la ventana.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que dispuso el ingreso en prisión provisional de ambos.