Robo
Sorprendidos mientras intentaban robar en una vivienda en Murcia
Habían accedido al edificio forzando el vallado y la ventana con una llave en forma de 'L'
L. O.
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres tras sorprenderlos en el interior de una vivienda en Murcia a la que accedieron tras forzar el vallado y una ventana, según informaron fuentes del Cuerpo en comunicado.
A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con fuerza en domicilio.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto, sobre las 6.00 horas, cuando unidades de Seguridad Ciudadana que realizaban labores de prevención en la ciudad sorprendieron a dos varones forzando la ventana de un domicilio.
Los agentes consiguieron detener a los individuos tras localizarlos en la segunda planta del inmueble. En la mochila que portaban había una radio de vehículo, utensilios de cocina y una llave de tubo en forma de 'L' con la que habrían forzado tanto el vallado exterior de acceso como la ventana.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que dispuso el ingreso en prisión provisional de ambos.
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: 'No caigan, por favor
- Los caballitos y las nacras vuelven a poblar las aguas del Mar Menor
- La invasión de cotorras argentinas pone en jaque a la Región de Murcia
- Apuñalan a un hombre de 70 años varias veces en Los Alcázares