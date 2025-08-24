Sucesos
Herido un hombre tras caer a gran altura de un parapente con hélice en Caravaca
El piloto llamó al 112 para informar de que el copiloto había caído desde gran altura
Un hombre ha resultado herido al caer de un vehículo paramotor en vuelo en La Almudema, municipio de Caravaca de la Cruz.
El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, recibió sobre las ocho y media de la llamada la llamada del piloto de un vehículo paramotor en vuelo -un parapente que funciona gracias a una hélice-.
El hombre, de 35 años de edad, indicó que el copiloto había caído desde gran altura cuando sobrevolaban la pedanía de La Almudema.
Hasta el lugar indicado por el piloto, con las coordinadas de ubicación precisas, se dirigió una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061', y también se informó a la Guardia Civil.
El herido fue atendido el herido por sanitarios '061' y trasladado, inmovilizado, estable y consciente al Hospital Rafael Méndez de Lorca para una valoración más precisa de posibles lesiones internas.
"No tenemos constancia de las circunstancias que han originado la caída, ni la altura desde dónde se ha precipitado el afectado", informaban fuentes policiales.
