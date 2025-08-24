Sucesos
Apuñalan a un hombre de 70 años varias veces en Los Alcázares
La víctima fue la que llamó al 112 y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Los Arcos-Mar Menor.
Un hombre fue apuñalado varias veces con un objeto punzante en el muslo la pasada noche en Los Alcázares. La víctima, de 70 años de edad, fue trasladada al Hospital Universitario Los Arcos-Mar Menor.
Pasadas las tres y media de esta pasada noche, el 1-1-2 Región de Murcia recibía una llamada de la propia víctima desde la Calle Infanta Elena de Los Alcázares.
El hombre indicó que le habían agredido varias veces con un objeto punzante en el muslo y que sangraba mucho. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y una patrulla de Policía Local de Los Alcázares.
Una vez que el herido fue atendido y estabilizado, los servicios de emergencias lo trasladaron al Hospital Universitario Los Arcos-Mar Menor.
