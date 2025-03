Pide su excarcelación porque dice que sufre esquizofrenia y no sabía lo que hacía

Un hombre que ingresó en prisión por orden del juzgado de Instrucción de Cieza por un presunto delito de robo en un local pidió su excarcelación al asegurar que debido a la esquizofrenia paranoide que sufre no era consciente de lo que hacía.

La Audiencia, en un auto contra el que no cabe recurso alguno, no da credibilidad alguna a esa alegación, ya que la información psiquiátrica aportada por él mismo no dice que esté diagnosticado de esa enfermedad y, además, no se ha sometido a tratamiento.

Comenta el tribunal que el riesgo de fuga que fue tenido en cuenta para decretar su ingreso en la cárcel persiste ya que asegura que vive en la calle, "lo que implica que no reside con su padre en Murcia". El auto señala que concurren los requisitos que condujeron a su ingreso en la cárcel, al carecer igualmente de arraigo y existir el riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la Justicia.

En su recurso, que no ha prosperado, pidió que la situación de prisión fuera sustituida por una medida menos gravosa, como podía ser la colocación de una pulsera de control telemático o las comparecencias periódicas en el juzgado.

Al desestimar su apelación, la Sala dice que, además de lo señalado, aconseja su permanencia en la cárce: consta en las actuaciones que cuenta con antecedentes penales por la comisión de delitos de distinta naturaleza