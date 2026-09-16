Drogas
La Policía sorprende en Murcia a un hombre con varias bolsas de "speed" dentro de un bote de chicles
Los agentes interceptaron al sospechoso tras observar una actitud sospechosa dentro de su furgoneta, donde ocultaba la sustancia estupefaciente lista para ser distribuida al por menor
EFE
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en el interior de una furgoneta estacionada con varios envoltorios de plástico ocultos en un bote de chicles que contenían sulfato de anfetamina, comúnmente conocido como "speed", preparados para su venta.
Los hechos han ocurrido en la zona de San Ginés, en la ciudad de Murcia, cuando varios agentes que realizaban labores de prevención de seguridad ciudadana observaron la furgoneta aparcada y al conductor manipulando algo, que trató de ocultar al percatarse de la presencia policial.
Al proceder a su identificación y a preguntas de que estaba haciendo en el lugar, mostró claros signos de nerviosismo y proporcionó respuestas contradictorias, cada vez más inconexas.
Los agentes procedieron a realizar una inspección de seguridad del vehículo, lo que permitió localizar una mochila en el asiento del copiloto en cuyo interior se localizó un bote de chicles que ocultaba varias papelinas de plástico cerradas con alambre predispuestas para su venta que contenían casi 15 gramos de lo que resultó ser “speed”, un potente estimulante sintético del sistema nervioso central.
El detenido ha sido imputado por un delito de tráfico de drogas, y puesto a disposición judicial.
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