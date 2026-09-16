El Migalo, escopeta en mano, a su amigo de la infancia antes de matarlo en Alhama de Murcia: "¿Quieres ver cómo te pego un tiro?"

Tomás, maquinista de Renfe de 35 años de edad, murió el penúltimo sábado de agosto tras ser tiroteado por un amigo suyo en el transcurso de una pelea en una zona de campo en el término municipal de Alhama de Murcia. Tras matar a Tomás, el homicida, identificado como Miguel Cortés del Cerro, escapó, aún armado con la escopeta con la que segó la vida de su amigo.

Casi un mes después del crimen, la Guardia Civil continúa buscando al sospechoso, un sujeto de 33 años apodado El Migalo que huyó en un coche de alta gama (un Porsche Cayenne) en el cual se habría llevado el arma de fuego.

Cartel difundido en redes para tratar de dar con el sospechoso del crimen de Alhama / L. O.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las cuatro y media de la tarde, en una finca alhameña. Según las primeras informaciones, se desató una discusión entre dos hombres, que tendrían una relación de amistad que se remontaba al colegio, y uno de ellos habría sacado un arma de fuego que portaba y efectuado un disparo a bocajarro contra su oponente.

Por un cubata

Según explicaron fuentes cercanas al caso, ese día en la casa en cuestión había más gente. De hecho, la primera trifulca (que fue detonante de lo demás) la protagonizaron Tomás y otro amigo de Miguel. La razón: uno de ellos manchó al otro sin querer con un cubata. El Migalo, al ver lo que pasaba, intervino. Y la discusión fue subiendo de tono hasta el punto que, según declararía luego un testigo, el ahora fugado soltó a su amigo: «¿Quieres ver cómo te pego un tiro?». Así lo hizo.

Otros varones que estuvieron presentes en la vivienda (okupada, precisaron fuentes de los Cuerpos de Seguridad) se marcharon al ver la escena. Salieron corriendo, explicarían más tarde, ante el temor de que el sujeto acabase también disparando contra ellos. Uno de ellos dio la voz de alarma y llamó al 112 para alertar de lo sucedido.

Al lugar se movilizaron entonces dos patrullas de la Benemérita, en concreto de Alhama de Murcia y de Totana, que una vez en el lugar solicitaron asistencia sanitaria urgente para atender a Tomás. A la zona se desplazó una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) con base en Alhama de Murcia. A Tomás no llegaron asistirlo: ya era cadáver, el disparo fue letal. Del caso se hizo cargo la Policía Judicial del Instituto Armado, que pronto (gracias al testimonio de los presentes) supo que tenía que buscar a Miguel Cortés del Cerro. Que se había esfumado.

Sospechan que tiene respaldo

Las pesquisas para tratar de dar con su paradero comenzaron de inmediato. Se difundió en qué coche se había marchado del escenario del crimen, aunque los investigadores tienen claro que se deshizo rápidamente de él.

La Guardia Civil analiza cámaras de seguridad (y de tráfico, para determinar la ruta) y trabaja con la idea de que el sujeto está lejos de Alhama (y de la Región de Murcia) y también sospecha que alguien podría estar ayudándolo.

Los investigadores son conscientes de que el individuo sabe que van tras él y trata de burlar la acción de la Justicia. En este sentido, no descartan que cuente con el respaldo de familiares o amigos que lo mantengan escondido, ya casi durante un mes.

Responsables de los Cuerpos de Seguridad recuerdan que la persona que hipotéticamente esté ayudando a este delincuente se enfrentaría también a un delito, por dar cobertura y refugio a un presunto asesino, cuya foto obra en poder no solo del Instituto Armado, sino de los profesionales de la Policía Nacional y Local. En el caso de que lo viesen, se aconseja extremar las precauciones, dada la peligrosidad de Cortés del Cerro.