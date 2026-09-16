Investigación
Un ladrón dispara en el ojo a un comerciante de Santiago el Mayor para robarle y huye
El afectado, un hombre de origen oriental de 52 años, sufrió heridas graves y fue llevado en ambulancia al Reina Sofía de Murcia
Un comerciante del municipio de Murcia, dueño de una tienda de alimentación, resultó gravemente herido al recibir un disparo en el ojo por parte de un ladrón que, tras el tiro, lo dejó malherido en la vía pública y huyó, informan fuentes cercanas al caso.
Los hechos tuvieron lugar sobre las diez y media de la noche del martes, en una calle tristemente célebre en la Región: Santa Rosa, en Santiago el Mayor, la misma donde vivía José Rabadán cuando, en abril de 2000, mató a sus padres y a su hermana pequeña con una catana. La calle donde la víctima tiene su tienda de alimentación.
Fue un testigo el que dio la voz de alarma: se precisaba de ayuda sanitaria urgente para un hombre que había sido asaltado en plena calle por un individuo que, tras el ataque, había huido.
Al lugar se movilizaron sanitarios del 061, en una ambulancia, que encontraron al afectado, un varón de origen oriental y de 52 años, malherido, aunque consciente. Tras atenderlo in situ, lo trasladaron en el vehículo al hospital más próximo, el Reina Sofía.
El asunto es competencia de la Policía Nacional. Con la investigación recién iniciada, la hipótesis que se baraja es que el delincuente abordó a su víctima en plena calle, a fin de sustraerle lo que llevase encima de valor. Al haber escapado el sujeto, no se sabe qué arma portaba: una escopeta o una pistola de perdigones, a juzgar por las lesiones del perjudicado, detallan las mismas fuentes.
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