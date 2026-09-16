Detenidos los 32 miembros de una red criminal que estafaba a mayores para apropiarse de sus casas en Murcia y otras ciudades

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a estafar a personas de edad para apropiarse de sus viviendas. Se han realizado 10 entradas y registros en la ciudad de Madrid y en las localidades de Valdemoro, Leganés y Getafe así como en Ciudad Real y Murcia.

La organización seleccionaba víctimas de avanzada edad y vulnerables que vivían solas con el objetivo de apropiarse de la nuda propiedad de sus domicilios a través del engaño, circunstancia posteriormente conocida por los herederos tras los fallecimientos.

Han sido detenidas 32 personas a las que se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales siendo puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el inmediato ingreso en prisión del líder de la organización.

Fabricaban la deuda de sus víctimas

La investigación comenzó en abril del 2025, tras la denuncia de un familiar de una persona que estaba siendo estafada en Alcalá de Henares. Avanzadas las pesquisas policiales, se tuvo conocimiento de nuevas denuncias con un modus operandi similar, por lo que se pudo acreditar la existencia de una organización que actuaba de forma coordinada y con un claro reparto de funciones.

Se escondían bajo la falsa apariencia de empresas dedicadas a la venta directa a domicilio de productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura. Las víctimas firmaban contratos de financiación que generaban un endeudamiento creciente e insostenible llevado a cabo por un grupo criminal jerarquizado, altamente especializado y con vocación de permanencia.

Los detenidos se valían de que los afectados fueran personas mayores que vivían solas y que presentaban, en algunos casos, limitaciones físicas o cognitivas y que no tenían una red de apoyo familiar.

Creaban la necesidad y luego ofrecían el rescate

En la siguiente fase, nuevas sociedades vinculadas al entramado, se presentaban como empresas jurídicas o intermediarios financieros que les ofrecían a las víctimas solucionar los problemas económicos generados por la compra de los productos que esas mismas empresas les habían vendido. A través de letrados en ejercicio, ofrecían como vía de solución, la exoneración de las deudas mediante una “segunda oportunidad” que acababa cobrándoles cantidades desproporcionadas mediante una nueva financiación.

Aprovechando la vulnerabilidad económica, ofrecían como única solución la transmisión de la nuda propiedad de la vivienda por una cantidad muy inferior a su valor real. Cuando las víctimas fallecían y los legítimos herederos pretendían hacer valer sus derechos sucesorios, se encontraban con que las propiedades pertenecían a otras personas distintas a sus familiares.

Este entramado representaba un procedimiento delictivo que resultaba especialmente grave. Una explotación patrimonial de personas de edad y en muchos casos, agravada por determinadas limitaciones que dejaban a las víctimas en un estado de indefensión total.

La explotación operativa se llevó a cabo entre los días 22 y 29 de junio y se ha logrado el bloqueo registral de 47 inmuebles adquiridos mediante estas estafas, así como bloqueo de cuentas bancarias y sociedades mercantiles hasta con un límite de 4.000.000 de euros.

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Por estos hechos se procedió a la detención de 32 personas como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales pasando posteriormente a disposición judicial y decretando el inmediato ingreso en prisión del cabecilla de este Grupo Criminal.