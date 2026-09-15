Retiran un velero francés que quedó encallado en Cabo de Palos durante las tormentas de la semana pasada

Capitanía Marítima retiró y precintó un velero que se encontraba encallado en la Ensenada de la Encañizada, al norte de Cabo de Palos. La embarcación había quedado en esta situación por las fuertes tormentas que azotaron a gran parte de la Región de Murcia durante la semana pasada.

El buque estaba en la playa, concretamente, desde el pasado jueves 10 de septiembre. Los agentes de esta organización estatal indicaron que el velero carecía de seguro de responsabilidad civil en vigor, de la señalización nocturna obligatoria para barcos varados y de la obligada vigilancia para este tipo de situaciones.

Un velero encallado en una playa de Cabo de Palos. / Capitanía Marítima

Por todo esto fue que se tomó la decisión de retirar y precintar este vehículo de, según indicaron en una nota de prensa, nacionalidad francesa. Más allá de estas medidas, le impusieron una fianza de 10.000 euros y le prohibieron salir al mar como medida cautelar contra el propietario.

Añaden que el usuario del barco incumplió e ignoró las advertencias y medidas impuestas por el Capitán Marítimo. Especifican que la persona fue informada "hace días" de la obligación de contratar a una empresa de salvamento que pusiera a flote o extrajera el casco de la zona embarrancada, puesto que se encontraba en una zona de baño y espacio medioambiental protegido.

Pese a que el responsable no hizo caso a las advertencias y no contrató a ninguna compañía para 'desatascar' la nave, una empresa autorizada procedió, la mañana del martes, a la extracción del punto de varada, puesta a flote y traslado al depósito.

Una excavadora intenta sacar al velero encallado en una playa de Cabo de Palos. / Capitanía Marítima

Recuerdan que el levantamiento de la retención del buque y su puesta a disposición de su propietario registral, una vez iniciado el correspondiente expediente sancionador y abonada la fianza, podría determinarse no solamente por el cumplimiento de las medidas cautelares mencionadas, sino, también, por la presentación por escrito de la conformidad y satisfacción ante Capitanía Marítima de los gastos que se hubieran ocasionado su traslado y deposito en el puerto deportivo Tomás Maestre. En otras palabras, no le devolverán el barco hasta que liquide su deuda con el puerto deportivo.

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Asimismo, indican que todas las medidas tomadas tienen el fin de "garantizar la seguridad marítima, evitar la contaminación marina y daños medioambientales". En el caso de la fianza impuesta, por ejemplo, aclaran que busca "asegurar la eficacia de la resolución que en su día se dicte en el expediente administrativo sancionador que se incoe al efecto".