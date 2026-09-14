Sangrienta reyerta guadaña en mano en plena calle de Cieza: hay dos heridos

Un individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido por protagonizar una reyerta, guadaña en mano, en plena calle en Cieza, confirman fuentes cercanas al caso. Ocurría hace unos días, sobre las ocho de la tarde, en la calle Reyes Católicos del citado municipio, una vía que estaba llena de gente en este momento.

"Llevan palos y uno una especie de guadaña", dijeron los testigos que dieron la voz de alarma. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, que, según los presentes, llegaron cuando uno de los oponentes ya iba sangrando por la cabeza y la sangre, de hecho, le empapaba la camiseta. Al lado, el principal sospechoso "intentaba alcanzarlo con una especie de palo que tenía al final una hoja curva cortante", detallaron los testigos, que insistieron en que "el otro se defendía".

Una tercera persona, también un varón, sufrió, asimismo, lesiones: en concreto, recibió varios golpes en el cuerpo con un palo de azada, apuntan las mismas fuentes. Ante este panorama, los municipales procedieron al arresto del sujeto que portaba la guadaña.

Puntos de sutura en la cabeza

Los dos heridos fueron llevados a un centro sanitario, donde les curaron las lesiones. Uno de ellos tuvo que recibir puntos de sutura en la cabeza. Afortunadamente, las mismas no eran de carácter grave y ambos hombres recibieron el alta al poco.

En cuanto al arrestado, un joven extranjero, tendrá que responder como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones. El caso es competencia de la Guardia Civil, Cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación.