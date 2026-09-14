Detenido por reventar media docena de coches aparcados en el centro de Cieza para robar dentro: ya está en libertad

Un sujeto, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido por reventar al menos media docena de coches aparcados en el centro de Cieza para robar dentro, indicó este lunes la Guardia Civil en un comunicado de prensa. El individuo, según ha podido saber este diario, está ya en libertad, tras pasar por el Juzgado de Guardia.

Según detalló el Cuerpo en una nota, las indagaciones de Prevención de Seguridad Ciudadana arrancaron porque los profesionales "detectaron el incremento de robos en vehículos estacionados en el casco antiguo". "En los primeros pasos de la investigación, los guardias civiles realizaron exhaustivas inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas, que permitieron definir el modus operandi empleado por el autor de los robos en vehículos", precisa la Benemérita.

Descubrieron que "la forma de materializar los robos era similar en todos los casos: durante la noche y en vías con escasa presencia de personas, lo que otorgaba a su autor cierta seguridad de evitar ser sorprendido por víctimas y testigos".

Abultado historial delictivo

Y prosigue el comunicado: "Tras asegurarse de que nadie le observaba, iniciaba la materialización del robo. Empleaba la fuerza contra la luna trasera del vehículo con un objeto contundente y accedía al habitáculo. Una vez en el interior del vehículo, con una notable agilidad, en unos instantes, buscaba efectivo y cualquier objeto de valor, para su futura comercialización ilícita".

Los profesionales dieron pronto con el sospechoso, que resultó ser "un conocido delincuente de la zona, con un dilatado historial delictivo a sus espaldas por hechos delictivos similares". "Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículos". No se descarta que esté tras robos similares.