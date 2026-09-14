Rescatado un hombre de 61 años tras caer en una zona de difícil acceso en el embarcadero del Hornillo de Águilas

Un hombre de 61 años ha resultado herido este lunes tras sufrir una caída desde cierta altura en la zona del embarcadero de El Hornillo, en Águilas.

El aviso se recibió a las 15.06 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia. Según la llamada, el hombre había caído al interior de una especie de túnel situado junto a las vías que conducen hacia la playa.

El accidentado permanecía consciente, aunque presentaba fuertes dolores como consecuencia de varias contusiones en el cuello y la cabeza.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Águilas, que fueron los primeros en llegar. Al comprobar la dificultad para acceder hasta el punto en el que se encontraba la víctima, solicitaron la intervención de los servicios sanitarios y de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Los bomberos lograron rescatar al hombre y trasladarlo hasta una zona segura, donde fue atendido por una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

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Tras una primera valoración en el lugar, los sanitarios decidieron trasladarlo al Hospital Rafael Méndez de Lorca para someterlo a una exploración más detallada de las lesiones.