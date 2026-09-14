Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga AutobusesLa Manga CruceroPlazas SecundariaGira Arde BogotáCasting en MurciaEncuesta CISTiempo Romería Murcia
instagramlinkedin

Investigación

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar presuntamente a una mujer

El suceso ocurrió de madrugada y la víctima fue trasladada al hospital

Un vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / P. N.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Sevilla

Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este lunes, 14 de septiembre, por apuñalar presuntamente a una mujer en el barrio sevillano de El Juncal.

El suceso ocurrió sobre las 4.00 horas, cuando una llamada alertó al 112 de que se estaba produciendo una “fuerte pelea” en el lugar. Los testigos aseguraron que se escuchaban golpes y fuertes gritos, así como amenazas de apuñalar a la víctima.

En el momento del altercado, la mujer se encontraba junto a sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, de 14 años, según fuentes conocedoras del suceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios del 061. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor de los hechos, que está previsto que pase a disposición judicial este martes.

Noticias relacionadas y más

La mujer fue trasladada a la unidad de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío. Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el altercado.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'
  2. En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
  3. Investigan la muerte de una mujer que se precipitó a un patio de luces en un edificio de Primo de Rivera en Murcia
  4. El vídeo de Ruth Empoderada que ha puesto en el foco a un bar de Murcia: 'Se hicieron pasar por los dueños
  5. Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo
  6. Un gigante francés se queda con el antiguo Mercadona del Infante y prepara su desembarco en Murcia
  7. Marina Gandía, médica especialista en Cuidados Paliativos en el Morales: 'Cuidar bien es contemplar a la persona, no a la enfermedad
  8. Setenta multas cada día a conductores de la Región de Murcia por circular con la ITV caducada

Un incendio en los contadores obliga a desalojar un edificio de nueve plantas en Cartagena

Un incendio en los contadores obliga a desalojar un edificio de nueve plantas en Cartagena

El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas quiere reconstruir los hechos ante el tribunal del jurado que lo enjuiciará

El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas quiere reconstruir los hechos ante el tribunal del jurado que lo enjuiciará

Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años

Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años

El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente

El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente

Ciclogénesis 2026 anuncia su cartel con L.A., Begut, Boyanka Kostova, Anadie y una veintena de nuevos nombres

Ciclogénesis 2026 anuncia su cartel con L.A., Begut, Boyanka Kostova, Anadie y una veintena de nuevos nombres

"Quien gane en IA, gana": el freno a la IA indigna a Trump y choca con la carrera entre EEUU y China

"Quien gane en IA, gana": el freno a la IA indigna a Trump y choca con la carrera entre EEUU y China

Aprovecha septiembre para podar el jardín: estas son las tareas que puedes hacer ahora

Aprovecha septiembre para podar el jardín: estas son las tareas que puedes hacer ahora

Pablo Alborán desfila para Adolfo Domínguez en la Fashion Week de Madrid

Pablo Alborán desfila para Adolfo Domínguez en la Fashion Week de Madrid
Tracking Pixel Contents