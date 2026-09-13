Emergencias
Susto en Cartagena por un hombre que comenzó a lanzar botellas de cristal a la calle desde la ventana de su domicilio
La Policía tuvo que solicitar ayuda a los bomberos para entrar en la vivienda
Un hombre ha generado cierto grado de alarma en Cartagena tras ponerse a lanzar botellas y otros elementos de cristal por la ventana de su domicilio. El 112 indicó que recibió alguna llamada sobre las nueve de la mañana en la que indicaban que el sujeto se mostraba "muy agresivo".
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron, en un primer momento, agentes de la policía que intentaron tranquilizar al varón. Como el individuo hizo oídos sordos y se negó a abrir la puerta de su casa, fue necesaria la intervención bomberos para poder irrumpir en su vivienda.
Asimismo, también acudieron varios sanitarios para "calmar" al hombre que, según los relatos, se encontraba fuera de control. Pese a los continuos lanzamientos de cristales hacia la vía pública y la virulencia con la que actuaba la persona, no hubo heridos ni daños materiales significativos.
El suceso tuvo lugar entre el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y el paseo Alfonso XIII. Algunos vecinos se juntaron en los alrededores para presenciar la actuación de los servicios de emergencias.
- Los contribuyentes murcianos aguardan una cascada de millones en devoluciones tras el récord de declaraciones de la Renta en la Región
- Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena
- En directo: Rayo Majadahonda-FC Cartagena
- Mucho más que el Gran Desfile: esta es la programación de actividades para la Feria este sábado
- El UCAM llega a un acuerdo con DeJulius
- Investigan la muerte de una mujer que se precipitó a un patio de luces en un edificio de Primo de Rivera en Murcia
- El vídeo de Ruth Empoderada que ha puesto en el foco a un bar de Murcia: 'Se hicieron pasar por los dueños
- El temporal hace estragos en el Jardín de Floridablanca de Murcia