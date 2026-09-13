Susto en Cartagena por un hombre que comenzó a lanzar botellas de cristal a la calle desde la ventana de su domicilio

Un hombre ha generado cierto grado de alarma en Cartagena tras ponerse a lanzar botellas y otros elementos de cristal por la ventana de su domicilio. El 112 indicó que recibió alguna llamada sobre las nueve de la mañana en la que indicaban que el sujeto se mostraba "muy agresivo".

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron, en un primer momento, agentes de la policía que intentaron tranquilizar al varón. Como el individuo hizo oídos sordos y se negó a abrir la puerta de su casa, fue necesaria la intervención bomberos para poder irrumpir en su vivienda.

Varios cristales procedentes de una vivienda en Cartagena ocupan la vía. / L. O.

Asimismo, también acudieron varios sanitarios para "calmar" al hombre que, según los relatos, se encontraba fuera de control. Pese a los continuos lanzamientos de cristales hacia la vía pública y la virulencia con la que actuaba la persona, no hubo heridos ni daños materiales significativos.

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El suceso tuvo lugar entre el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y el paseo Alfonso XIII. Algunos vecinos se juntaron en los alrededores para presenciar la actuación de los servicios de emergencias.