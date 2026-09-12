Una persona acaba atrapada en el interior de su coche volcado en el arcén tras ser golpeado por otro

Una persona quedó atrapada en su coche volcado en el arcén tras un accidente de tráfico en Mula. Según informó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, se trató de "un alcance". Es decir, que uno de los vehículos golpeó al otro en la parte trasera.

En este sentido, el coche quedó invertido y sobre el arcén como consecuencia del impacto. Los hechos tuvieron lugar en la autovía RM-15, sentido Caravaca de la Cruz, a la altura del kilómetro 23.

Los sanitarios que se desplazaron hasta la zona atendieron a un varón de 23 años que, posteriormente, fue trasladado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde recibió asistencia médica y valoración hospitalaria.

Ubicación en la que tuvo lugar el accidente. / 112

Más allá de la ambulancia, los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) acudieron al lugar para realizar labores de protección en el espacio en el que se desarrolló el accidente.

También estuvieron colaborando agentes de la Guardia Civil y especialistas de Mantenimiento de Carreteras. El 112 subrayó que las primeras llamadas se produjeron sobre las 7.00 horas de la mañana, por lo que el golpe se produjo sobre esa hora.

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En este sentido, recomiendan respetar la distancia de seguridad en la vía y adaptar la velocidad a las condiciones de la carretera. Asimismo, extremar la precaución ante vehículos detenidos o incidencias en el arcén.