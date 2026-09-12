Herido un parapentista en la Sierra del Buey de Jumilla: el dolor le impedía facilitar su ubicación y tuvieron que buscarlo con un dron

Un hombre de 58 años resultó herido este sábado tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en la Sierra del Buey, en el término municipal de Jumilla, en una zona de difícil acceso. El varón fue trasladado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) de Murcia para recibir atención hospitalaria.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibió el aviso a las 14.33 horas. Fue el propio accidentado quien alertó de lo ocurrido, informando de que no podía desplazarse por sus propios medios tras el percance.

Un dron para localizarlo

Tras el accidente, el parapentista logró enviar su ubicación a un amigo, pero cuando los servicios de emergencia intentaron que la facilitara directamente, el dolor que sufría se lo impidió. Ante la dificultad para precisar el punto exacto en el que se encontraba, la Policía Local de Jumilla desplegó un dron para colaborar en su búsqueda.

Finalmente, fue una patrulla de la Guardia Civil la que consiguió llegar en primer lugar hasta el lugar exacto donde estaba el herido. Una vez localizado y valoradas las condiciones del terreno, los equipos desplazados determinaron que no era necesario incorporar más medios terrestres ni movilizar medios aéreos para el rescate.

Lugar el exacto en el que se produjo el accidente. / 112ERM

Traslado en todoterreno hasta el punto del accidente

Para agilizar la asistencia, los sanitarios del 061 fueron trasladados hasta el lugar del accidente en un vehículo todoterreno de la Policía Local de Jumilla. En esta labor colaboró también un agente medioambiental, que indicó el itinerario de acceso y el punto más adecuado hasta el que podía aproximarse la ambulancia.

Ya junto al herido, este fue atendido e inmovilizado en el mismo lugar donde había sufrido la caída. Después, los servicios intervinientes colaboraron en su evacuación hasta el todoterreno de la Policía Local, que trasladó al hombre, acompañado por los sanitarios, hasta el punto más próximo al que podía llegar la ambulancia. Allí se realizó el transbordo a la unidad sanitaria y se procedió a su estabilización antes del traslado al hospital murciano.

Servicios que han intervenido

Guardia Civil

Sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061

Policía Local de Jumilla

Agente medioambiental

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Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recuerdan la importancia de planificar con antelación este tipo de actividades: comprobar las condiciones meteorológicas, llevar el teléfono móvil cargado y comunicar a otra persona el lugar exacto donde se va a practicar. En caso de emergencia, insisten en llamar al 112 y facilitar la ubicación o geolocalización siempre que sea posible.