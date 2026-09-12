Emergencias
Herido un parapentista en la Sierra del Buey de Jumilla: el dolor le impedía facilitar su ubicación y tuvieron que buscarlo con un dron
La Guardia Civil consiguió llegar hasta el accidentado en una zona de difícil acceso y los sanitarios del 061 accedieron en todoterreno para poder asistirlo
Un hombre de 58 años resultó herido este sábado tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en la Sierra del Buey, en el término municipal de Jumilla, en una zona de difícil acceso. El varón fue trasladado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) de Murcia para recibir atención hospitalaria.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibió el aviso a las 14.33 horas. Fue el propio accidentado quien alertó de lo ocurrido, informando de que no podía desplazarse por sus propios medios tras el percance.
Un dron para localizarlo
Tras el accidente, el parapentista logró enviar su ubicación a un amigo, pero cuando los servicios de emergencia intentaron que la facilitara directamente, el dolor que sufría se lo impidió. Ante la dificultad para precisar el punto exacto en el que se encontraba, la Policía Local de Jumilla desplegó un dron para colaborar en su búsqueda.
Finalmente, fue una patrulla de la Guardia Civil la que consiguió llegar en primer lugar hasta el lugar exacto donde estaba el herido. Una vez localizado y valoradas las condiciones del terreno, los equipos desplazados determinaron que no era necesario incorporar más medios terrestres ni movilizar medios aéreos para el rescate.
Traslado en todoterreno hasta el punto del accidente
Para agilizar la asistencia, los sanitarios del 061 fueron trasladados hasta el lugar del accidente en un vehículo todoterreno de la Policía Local de Jumilla. En esta labor colaboró también un agente medioambiental, que indicó el itinerario de acceso y el punto más adecuado hasta el que podía aproximarse la ambulancia.
Ya junto al herido, este fue atendido e inmovilizado en el mismo lugar donde había sufrido la caída. Después, los servicios intervinientes colaboraron en su evacuación hasta el todoterreno de la Policía Local, que trasladó al hombre, acompañado por los sanitarios, hasta el punto más próximo al que podía llegar la ambulancia. Allí se realizó el transbordo a la unidad sanitaria y se procedió a su estabilización antes del traslado al hospital murciano.
Servicios que han intervenido
- Guardia Civil
- Sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061
- Policía Local de Jumilla
- Agente medioambiental
Recomendaciones del 112 para practicar deportes de montaña
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recuerdan la importancia de planificar con antelación este tipo de actividades: comprobar las condiciones meteorológicas, llevar el teléfono móvil cargado y comunicar a otra persona el lugar exacto donde se va a practicar. En caso de emergencia, insisten en llamar al 112 y facilitar la ubicación o geolocalización siempre que sea posible.
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