Tribunales
Anulada por falta de pruebas una multa a una mujer por agredir y lesionar a su hermana
La falta de pruebas y la mala relación entre las hermanas por la propiedad del panteón familiar motivan que la Audiencia Provincial de Murcia anule la condena por lesiones impuesta
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado por falta de pruebas la sentencia del juzgado de instrucción de Cieza que condenó a 90 euros de multa a una mujer por agredir y lesionar a una hermana con la que mantiene una mala relación por la propiedad del panteón familiar del cementerio.
La sentencia recurrida declaró acreditado que fue en junio de 2024 cuando la golpeó en un brazo y le causó lesiones que tardaron en curar tres días, por lo que fue condenada también a indemnizarla con 120 euros.
Al estimar el recurso de la acusada, la Audiencia dice que el testimonio de la denunciante no es suficiente para dar por probada la agresión dada la enemistad existente entre ambas, una de cuyas manifestaciones se produjo cuando la denunciante cambió la cerradura del panteón familiar para que los demás parientes no pudieran entrar.
Añade que el parte médico recogía un pequeño hematoma que pudo haber sido producido por cualquier otro motivo.
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