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Herido al salirse de la vía y volcar la furgoneta que conducía en San Javier

El conductor ha sido trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor tras quedar atrapado en su vehículo en la carretera RM-F24

Furgoneta volcada, en San Javier

Furgoneta volcada, en San Javier / 112

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La Opinión

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Servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital al conductor de una furgoneta que ha resultado herido al salir el vehículo de la carretera y volcar cuando circulaba por la carretera RM-F24 (Santiago de la Ribera-El Mirador), en el término municipal de San Javier.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 12:31 horas. Los llamantes señalaban que en el siniestro sólo estaba implicado el citado vehículo y que su conductor estaba herido y atrapado en el interior.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

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Tras ser rescatado por los bomberos, el accidentado, un hombre cuya edad no ha trascendido, fue estabilizado por los sanitarios y trasladado en la UME al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier.

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