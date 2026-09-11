Herido al salirse de la vía y volcar la furgoneta que conducía en San Javier

Servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital al conductor de una furgoneta que ha resultado herido al salir el vehículo de la carretera y volcar cuando circulaba por la carretera RM-F24 (Santiago de la Ribera-El Mirador), en el término municipal de San Javier.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 12:31 horas. Los llamantes señalaban que en el siniestro sólo estaba implicado el citado vehículo y que su conductor estaba herido y atrapado en el interior.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Noticias relacionadas

Tras ser rescatado por los bomberos, el accidentado, un hombre cuya edad no ha trascendido, fue estabilizado por los sanitarios y trasladado en la UME al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier.