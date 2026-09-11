Comisiones Obreras denuncia una agresión xenófoba en Mula: rompen una botella en la cabeza de un hombre por ser de origen marroquí

Una persona sufrió una grave agresión xenófoba en Mula, según Comisiones Obreras. Se trata de Hamza, un hombre de origen marroquí al que le rompieron una botella en la cabeza por su país de procedencia. El golpe le provocó una herida que necesitó cuatro puntos de sutura.

CCOO explicó en una nota de prensa que el ataque físico estuvo acompañado de "graves insultos y amenazas de carácter racista y xenófobo, con referencias a su origen marroquí y a los conflictos relacionados con Ceuta y Melilla".

En este sentido, el sindicato expresó su condena total ante esta presunta agresión racista que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en el municipio de Mula: "Queremos trasladarle todo nuestro apoyo y solidaridad a Hamza y a toda su familia".

Consideran especialmente grave que una persona pueda ser "insultada, amenazada, señalada o agredida por el simple hecho de haber nacido en otro país". "Ninguna diferencia de origen, nacionalidad, cultura o religión puede convertirse en una excusa para el odio o la violencia", aclaran.

Diversidad en la Región de Murcia

Desde el sindicato aprovechan para recordar que en la Región de Murcia viven más de 324.000 personas nacidas en el extranjero, alrededor de una de cada cinco personas residentes en nuestra comunidad. Asimismo, dicen que una parte importante de ellas ya tiene nacionalidad española, "viven en nuestros municipios, trabajan, emprenden, estudian, cuidan de nuestras familias, participan en nuestras asociaciones y contribuyen diariamente al desarrollo económico y social de nuestra tierra".

Además, subrayan que 124.000 trabajadores extranjeros están afiliados a la Seguridad Social. Un empleo extranjero que representa aproximadamente el 17% del total de cotizantes en la Región. Forman parte de numerosos tejidos productivos fundamentales para la Comunidad: desde la agricultura y la industria agroalimentaria hasta los servicios, los cuidados, la hostelería, el comercio y otros muchos sectores. Destacan que su aportación va mucho más allá de lo económico: "Son vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, amigos, familiares y parte de nuestra sociedad".

Responsabilidad a la política

Atribuyen a los grupos políticos una parte importante de la responsabilidad de estas situaciones. "Todos los grupos sin excepción tienen fundamental para frenar esta ola de odio", dicen. Explican, por otra parte, que este peso tan importante que tienen los políticos se produce por su capacidad para influir en el clima social y en la manera en que nos relacionamos como sociedad.

Añaden que no puede existir ambigüedad ante el racismo: "Cuando una persona es señalada por su origen, cuando se generaliza contra una comunidad o cuando se utilizan a las personas migrantes como chivo expiatorio, la respuesta debe ser clara y contundente".

En esta línea, han pedido a partidos y representantes públicos de la Región de Murcia que rechacen sin matices las expresiones racistas y xenófobas, que no contribuyan a alimentar prejuicios ni enfrentamientos y que trabajen conjuntamente para defender la convivencia, la igualdad y la dignidad de todas las personas.

Asimismo, piden el rechazo hacia los partidos ultras que utilizan la migración como arma electoral y política. Insisten en que los discursos políticos tienen consecuencias "cuando determinados colectivos son presentados sistemáticamente como una amenaza, como responsables de problemas complejos o como personas que no pertenecen a nuestra sociedad".

De esta forma y según su criterio, las palabras desde la tribuna pueden terminar por desencadenar respuestas violentas y generar problemas "donde no los hay". "Las palabras importan", concluyen

Convivencia

Piden a todos que el conflicto de Ceuta, las diferencias políticas o los prejuicios no se conviertan en violencia contra determinados colectivos. Afirman que Hamza, por ejemplo, no es responsable de las decisiones de ningún Gobierno ni de ningún conflicto y "tampoco lo son los miles de vecinos y vecinas de origen marroquí que viven en nuestra Región"

"Queremos una Región de Murcia en la que las diferencias no sean utilizadas para generar enfrentamiento", señalan. Una Región donde "todas las personas puedan vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y seguridad, independientemente de su procedencia".

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