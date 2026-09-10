Roba una furgoneta en Murcia y acaba empotrado contra un establecimiento tras una peligrosa huida

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de hurto de vehículo a motor, conducción temeraria, resistencia y desobediencia y daños, después de sustraer una furgoneta en Murcia y protagonizar una peligrosa huida en la que llegó a circular en sentido contrario.

Los hechos comenzaron cuando una furgoneta fue sustraída mientras se encontraba estacionada en la plaza Industria de Murcia. Al parecer, el sospechoso aprovechó un descuido de su propietario, que había dejado las llaves puestas, para subirse al vehículo y marcharse con él.

Tras recibir el aviso, la Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar poco después la furgoneta circulando por la zona de Las Atalayas.

Los agentes dieron el alto al conductor, que inicialmente redujo la velocidad. Sin embargo, poco después hizo caso omiso a las indicaciones policiales y emprendió la huida a gran velocidad.

Durante la persecución realizó diversas maniobras consideradas temerarias y llegó a circular en sentido contrario en varias ocasiones, poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

En una de esas maniobras, una de las ruedas delanteras de la furgoneta reventó después de que el vehículo chocara contra un bordillo. El conductor continuó entonces hasta un aparcamiento próximo, donde impactó contra otro vehículo estacionado y terminó colisionando contra la pared de un establecimiento.

Tras el accidente, el hombre abandonó la furgoneta e intentó escapar a pie, aunque fue alcanzado e interceptado por los agentes.

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El detenido fue posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de hurto de vehículo a motor, conducción temeraria, resistencia y desobediencia y daños.