La jueza del caso Andic ordena rastrear el uso que Jonathan hizo de su iPhone en Ecuador

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic, precipitado en circunstancias aún no aclaradas por un barranco de Montserrat en diciembre de 2024, ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que investiguen el viaje que su hijo Jonathan Andic hizo a Ecuador cuatro meses después del incidente. Tal como ha avanzado El País y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, en un auto de julio, la instructora de Martorell Raquel Nieto ha pedido a los agentes que revisen las llamadas que hizo el sospechoso en Quito, que se analicen los pagos con tarjeta que efectuó durante una estancia de solo dos días y también que se compruebe si activó la aplicación de Apple que permite rastrear el dispositivo en caso de sustracción o robo.

Este último detalle puede resultar relevante para el caso dado que Jonathan Andic entregó a los Mossos d’Esquadra un teléfono móvil sin las conversaciones de whatsapp anteriores a ese viaje a Ecuador. La justificación que dio a los policías cuando aportó un teléfono sin memoria fue que durante ese desplazamiento relámpago a América, que además no constaba en su agenda, un ladrón le robó el teléfono. Y que después de aquella sustracción, adquirió otro modelo de Apple, un iPhone 16 en el que, de forma llamativa, según la jueza, ya no instaló una copia anterior al supuesto robo que le hubiera permitido restaurar toda la información, entre la que constarían, conversaciones y datos de interés para la investigación.

En el auto de hace unos meses, en el que la jueza Nieto decretaba prisión con fianza para Andic, la instructora hacía alusión a este detalle cuando enumeraba los indicios de criminalidad que aprecia contra el hijo del empresario fallecido: "Cambió el terminal de telefonía móvil que tenía por otro (…) borrando el contenido del antiguo teléfono".

La magistrada aludía en ese escrito a la "forma sospechosa" en que el móvil del hijo del fundador de Mango desapareció. Andic voló a Quito el día 24 de marzo. Regresó a España el 26 de marzo. "Las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación de la reapertura del expediente judicial", subraya la jueza.

La jueza de Martorell, en un nuevo auto con fecha de julio, quiere saber ahora más detalles de ese viaje y, en concreto, de ese supuesto robo. Lo lógico hubiera sido que en caso de sustracción Jonathan hubiera activado la aplicación de búsqueda que permite localizar el paradero del dispositivo. Si los Mossos consiguen averiguar que no se activó, ese detalle, añadiría más indicios a la sospecha de fondo: Jonathan habría acudido a Perú con la finalidad de deshacerse de un teléfono que podría resultar decisivo para incriminarle.

Maniobra llamativa

La información que genera una aplicación como Whatsapp (mensajes, fotografías, documentos o vídeos intercambiados) se almacena tanto en la memoria del terminal como en una nube digital como iCloud, en el caso de Apple. Por eso, cuando un cliente renueva su terminal prosigue con sus comunicaciones sin perder el histórico de todas las conversaciones anteriores. Y, en caso de pérdida repentina de un móvil, lo habitual, según subraya un trabajador de Apple a este diario, es recurrir a una copia de seguridad antigua.

Andic, sin embargo, no dio ese paso y, cuando el juzgado de Martorell reabrió la causa por la muerte de su padre, y, en septiembre pasado, se le instó a entregar su teléfono, el investigado dio un móvil con un Whatsapp que solo contenía conversaciones de los últimos cinco meses, un periodo durante el cual, tal como subraya la jueza instructora, Jonathan ya sabía que la causa se había reabierto y que estaba en el punto de mira de la policía.

Las dos circunstancias sumadas –el supuesto robo de su teléfono en Ecuador y el hecho de que no instaló en el nuevo una copia de seguridad antigua con todos los datos de su Whatsapp– ha impedido a los Mossos d’Esquadra acceder a conversaciones que los investigadores consideran claves para este caso.

Poder leer los mensajes que Jonathan intercambió con todos sus contactos no solo permitiría arrojar luz sobre los hechos investigados, también sería importante para tener más información sobre la relación que mantenía con su padre.

El teléfono del fallecido

Ese escollo los investigadores han podido sortearlo, según se desprende de los indicios que cita la jueza de Martorell, indagando en el entorno de Jonathan y también analizando otro teléfono clave en este caso: el de la víctima. Isak Andic tenía su teléfono en el bolsillo y este sí ha podido ser recuperado.

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En el terminal del fundador de Mango sí constan todas las conversaciones que mantuvo con su hijo Jonathan. Y también otro indicio de interés para la causa: Jonathan había dicho en una de sus declaraciones que él andaba unos 4 o 5 metros por delante de su padre en el instante de que cayera al vacío porque Isak se había detenido para sacar alguna foto, pero en su teléfono solo había imágenes tomadas al inicio de la excursión. Las fuentes consultadas por este diario subrayan que los teléfonos son fundamentales en esta instrucción. Por lo que contienen y por lo que se ha "borrado".