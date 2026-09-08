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Incendio en la tercera planta de un edificio de Cieza

El fuego se originó en la zona del aire acondicionado y no se han registrado heridos

Un bombero en el piso incendiado

Un bombero en el piso incendiado / Bomberos de Murcia

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Alba Marqués

Alba Marqués

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han extinguido este martes un incendio declarado en la tercera planta de un edificio de cuatro alturas situado en la calle Tiznaos, en Cieza.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió varias llamadas alertando del suceso a las 15.18 horas. Según indicaron los informantes, las llamas se habían originado en la zona del aire acondicionado del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del CEIS, que lograron controlar y extinguir el fuego evitando que provocara consecuencias de mayor gravedad.

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El incidente ha finalizado sin que haya sido necesario lamentar daños personales, ya que ninguna persona ha resultado herida.

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