Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISA MurciaVuelta al coleLey Mar MenorZona azul El CarmenRenovaciones Cámaras de ComercioPlanes Feria de Murcia hoy
instagramlinkedin

Investigación

La Guardia Civil detiene a tres hombres por su implicación en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) por un ajuste de cuentas entre clanes

La Guardia Civil detiene a tres hombres por su implicación en el tiroteo de Isla Cristina por un ajuste de cuentas entre clanes

VÍDEO | La Guardia Civil investiga como un ajuste de cuentas el tiroteo de Isla Cristina con tres muertos

VÍDEO | La Guardia Civil investiga como un ajuste de cuentas el tiroteo de Isla Cristina con tres muertos

Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Domingo Díaz

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a tres hombres por su presunta implicación en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva), en el que murieron tres personas, por un ajuste de cuenta entre clanes el pasado agosto. Las detenciones se han llevado a cabo en registros simultáneos realizados en Huelva capital con la participación de más de 80 agentes. A los detenidos se les imputan cuatro delitos de asesinato -cuenta como víctima también el nonato- y un delito de pertenencia a organización criminal.

El Instituto Armado ha llevado a cabo un complejo dispositivo. De hecho, se ha especificado que "debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos", la operación ha requerido la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados. La investigación ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte.

La investigación se apoyó en un primer momento de inspecciones oculares y los análisis de las pruebas. Esto es lo que ha permitido identificar a una parte de los autores relacionados con los hechos.

Durante los registros realizados, se han incautado un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, chalecos antibalas, un táser y documentación que les vincula con los hechos.

Noticias relacionadas

Por el momento, la investigación continúa bajo secreto de sumario. El Tribunal de Instancia, 3, de Ayamonte es el encargado de investigar esta causa.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casting en la Región: buscan figurantes en Murcia para una película que se rodará en noviembre
  2. Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna
  3. Una joven de 19 años, herida grave tras chocar contra un camión en Las Torres de Cotillas
  4. La Aemet activa la alerta por lluvias y tormentas para el miércoles en casi toda la Región
  5. Primeros 'baches' para el proyecto de urbanización de la estación de El Carmen en Murcia
  6. Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
  7. Grupo Fuertes compra una empresa capaz de curar cuatro millones de jamones
  8. El cuartel de Los Dolores comenzará a funcionar mientras se construye el aula de estudio

EEUU destruye un nuevo buque presuntamente vinculado a la banda criminal ecuatoriana Los Choneros

El CEIP Azorín de Cartagena adelanta la salida del alumnado el primer día de clase por las altas temperaturas en las aulas

El CEIP Azorín de Cartagena adelanta la salida del alumnado el primer día de clase por las altas temperaturas en las aulas

Así es por dentro el primer hotel cinco estrellas de Murcia: lujo, piscina y vistas a la Catedral

Así es por dentro el primer hotel cinco estrellas de Murcia: lujo, piscina y vistas a la Catedral

Del 'poderío' de Molina a los bajos ingresos de Fortuna: el ranking de los municipios murcianos más ricos, más pobres y más desiguales

Del 'poderío' de Molina a los bajos ingresos de Fortuna: el ranking de los municipios murcianos más ricos, más pobres y más desiguales

Macrooperación contra los "ases" de la 'Banca de Dubai' con 21 detenidos y 20 millones en activos del 'narco'

Macrooperación contra los "ases" de la 'Banca de Dubai' con 21 detenidos y 20 millones en activos del 'narco'

Un hombre de 82 años dejará su casa y toda su herencia a quien se haga cargo de su gata cuando él muera: “Es mi única compañía”

Qué plantar en septiembre en el huerto en España: calendario, plantas y tareas importantes este mes

Volkswagen acuerda la posible venta de una planta de Alemania para convertirla en una fábrica de armamento

Volkswagen acuerda la posible venta de una planta de Alemania para convertirla en una fábrica de armamento
Tracking Pixel Contents