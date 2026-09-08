Investigación
Detenido un hombre por el asesinato de un varón que apareció descuartizado en Navarra
Los restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa.
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EFE
Pamplona
La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido en Pamplona a un hombre como principal sospechoso del supuesto asesinato del varón francés cuyos restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa.
La detención se ha producido este martes por la mañana tras la entrada y registro del domicilio en el domicilio que compartía con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona, según informa la Guardia Civil en un comunicado.
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