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Detenido un hombre por el asesinato de un varón que apareció descuartizado en Navarra

Los restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa.

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral / EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

Pamplona

La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido en Pamplona a un hombre como principal sospechoso del supuesto asesinato del varón francés cuyos restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa.

La detención se ha producido este martes por la mañana tras la entrada y registro del domicilio en el domicilio que compartía con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

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